الخالدي: بعض مختبرات الصحة حصلت على مراكز متقدمة تؤهلها لتكون مرجعاً دولياً



حنان عبدالمعبود

أشار وكيل وزارة الصحة د.محمد الخشتي إلى حرص الوزارة على جودة الأداء في قطاع المختبرات الطبية ومواكبة أحدث المستجدات العالمية في علوم المختبرات الطبية التي تمثل ركيزة رئيسية بمنظومة الرعاية الصحية بمستوياتها الوقائية والعلاجية والتأهيلية وبجميع مواقع تقديم الخدمات الصحية.

وقال د.الخشتي، خلال انطلاق مؤتمر الكويت الأول للمختبرات الطبية صباح أمس في كلمة له نيابة عن وزير الصحة د. جمال الحربي، ان المؤتمر يضم نخبة متميزة من الكفاءات والخبرات الدولية والإقليمية والوطنية في علوم المختبرات، خصوصا أنه يمثل مبادرة طيبة لمواكبة التطورات الحديثة والمتلاحقة في علوم المختبرات الطبية، معربا عن شكره لرئيس الجمعية الأميركية للأمراض الذي يمثل حضوره ومشاركته في المؤتمر إضافة مهمة كما شكر جميع القائمين والمشاركين في المؤتمر.

من جانبها، أكدت مديرة إدارة خدمات المختبرات الطبية بوزارة الصحة الكويتية د.دعاء الخالدي على حرص الوزارة من خلال هذا المؤتمر وعلى تشجيع اللقاءات العلمية والطبية وتبادل الخبرات في كل التخصصات الطبية لإيمانا منا بأهمية صحة المجتمع وتوفير افضل الطرق والمعايير في التشخيص، معبرة عن شكرها لرئيس جمعية الأمراض الأميركية كرسوفر مولر على مشاركته لنا في هذا الحدث، حيث يعد حضوره إضافة في هذا المؤتمر لتبادل الخبرات مع الجمعية.

وبينت د.الخالدي أن المؤتمر الأول للمختبرات الطبية تحت شعار «معايير الجودة والاعتراف الدولي» يهدف الى لتسليط الضوء على المختبرات الطبية والارتقاء بها من خلال ايصالها الى اعلى معاير الجودة والاعتراف لتوفير افضل الطرق في تشخيص الأمراض.

وأردفت: نسعى من خلال هذا المؤتمر الى مواكبة التطورات العالمية في مجال المختبرات الطبية، حيث سيضم المؤتمر مجموعة من اللقاءات والمحاضرات وورش العمل نسعى من خلالها الى تبادل الخبرات لايصال مختبراتنا الى مستوى عال من المعايير الخاصة بالجودة والاعتراف.

ولفتت الى ان الكثير من مختبرات وزارة الصحة في الكويت حصلت من خلال برنامج ضبط الجودة المحلي والعالمي على مراكز متقدمة دوليا، كما حصلت بعض المختبرات على درجات تؤهلها لأن تكون مرجعا دوليا، مشيرة الى ان ادارة المختبرات الطبية تحرص دوما، وبدعم من قيادات وزاره الصحة على مواكبة المستجدات العالمية في مجال المختبرات الطبية، ونسعى الى حصول جميع مختبراتنا على الاعتراف الدولي من خلال تطبيق معايير الجودة العالمية في مجال الصحة والسلامة وسلامة البيئة، وأعلى معايير الضبط النوعي للتحاليل.