أكدت وزارة الصحة ان الملتقى العلمي التاسع للأمراض الجلدية لدى الأطفال الذي تنظمه غدا الثلاثاء يمثل فرصة حقيقة للارتقاء بمستوى الأطباء الكويتيين في هذا المجال.

وقال المنسق العام للملتقى د.جاسم الشايجي ان الملتقى الذي ينظمه مجلس أقسام الأمراض الجلدية والتناسلية بالوزارة يعتبر من اهم الملتقيات الجلدية المتخصصة بالمنطقة ويمثل فرصة لتبادل الخبرات مع الأطباء العالميين.

وأضاف الشايجي ان الملتقى يمثل فرصة للوقوف على احدث المستجدات العلمية في هذا المجال الدقيق اذ يتضمن برنامجا علميا يضم ندوات ومحاضرات وحلقات بحث متنوعة تبرز احدث ما توصل اليه العلم وآخر الاكتشافات العلمية في تشخيص وعلاج الأمراض النادرة.

وأوضح ان الملتقى سيناقش العلاج البيولوجي في الصدفية وغيرها من الأمراض الجلدية، لافتا الى تخصيص جلسة لمناقشة احدث المستجدات في مجال حساسية الجلد عند الأطفال الذين «يمثلون نسبة 35% من مراجعي عيادات الجلدية بمستشفيات الوزارة».

وذكر ان الملتقى الذي يستمر ثلاثة ايام سيناقش ايضا أحدث علاجات الأمراض النادرة مثل الأمراض الوراثية والوحمات الصبغية والدموية فضلا عن مناقشة الأمراض المستعصية والمزمنة مثل الاكزيما البنيوية والبهاق والصدفية والثعلبة.

وأشار الى ان الملتقى يتضمن مناظرة للحالات الإكلينيكية النادرة والمستعصية في اقسام الجلدية بمستشفيات الوزارة خلال الفترة الصباحية مما يتيح الفرصة للأطباء المتدربين والمبتدئين معرفة كيفية التعامل مع مختلف الحالات المرضية وطرق العلاج والمتابعة.