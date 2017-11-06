الكويت باتت مؤهلة لاعتماد مناطقها السكنية ضمن مبادرة المدن الصحية





أكدت رئيسة مكتب المدن الصحية في إدارة الصحة المهنية بوزارة الصحة مقرر اللجنة العليا للمؤتمر د.آمال اليحيى ان مؤتمر الكويت للمدن الصحية المقرر عقده اليوم يسهم في تحقيق خطة التنمية الوطنية المنبثقة من الرؤية الاميرية السامية (كويت جديدة 2035) والتي اعلن عنها مجلس الوزراء في يناير الماضي.

وقالت د.اليحيى لـ «كونا» ان المؤتمر الذي يحمل شعار «مدن صحية.. لتنمية مستدامة» سيعقد على مدار 3 أيام بمشاركة عالمية واسعة.

وبينت ان الكويت باتت مؤهلة لاعتماد مناطقها السكنية ضمن مبادرة المدن الصحية لاسيما بعد تسجيل تسع مناطق على الشبكة الصحية الاقليمية، مشيرة الى ان منطقة اليرموك استكملت جميع الشروط والضوابط لاعتمادها كمدينة صحية عالمية قريبا.

وذكرت ان المؤتمر سيناقش 38 ورقة علمية موزعة على 8 جلسات علمية وخمس ورش عملية مقدمة من خبراء ومختصين من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة واستراليا وسويسرا واليونان الى جانب مشاركة بعض المختصين من دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت ان المؤتمر يهدف الى التعرف على التجارب الخليجية والدولية لتعزيز وصقل الخبرات من أجل تحسين الحالة الصحية للسكان مبينة ان المبادرة هي منصة مجتمعية للانطلاق نحو تعزيز وتحسين الصحة.