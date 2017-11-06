السمنة والتدخين يزيدان احتمالات الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 30%

حنان عبدالمعبود

كشفت عضو مجلس الإدارة والهيئة التنفيذية بالحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) د.حصة الشاهين عن تدريب نحو 71 ألف طالبة على الفحص الذاتي لسرطان الثدي على مدى 4 سنوات، بالتنسيق والتعاون مع وزارة التربية والعديد من الجهات المختصة في هذا المجال، وأكدت في الوقت ذاته أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي في تحقيق نسب شفاء من المرض تزيد على 98%.

جاء ذلك في تصريح صحافي للشاهين بمناسبة ختام فعاليات الحملة السنوية للتوعية بمرض سرطان الثدي «أنت تستحقين اهتمامنا» والتي أقيمت على مدار شهر أكتوبر وشهدت إقامة ما يقارب من 24 فعالية ما بين محاضرات وندوات ومعارض توعوية شارك فيها العديد من المؤسسات العامة والخاصة والجمعيات الاهلية وجمعيات النفع العام والعديد من الشركات الخاصة.

وقالت الشاهين ان الحملة هذا العام شارك فيها فريق مميز من حملة «كان» ضم نخبة من الأطباء والمتخصصين في مرض السرطان بمختلف فروعه، للتوعية من مرض السرطان الذي يعتبر الأول من حيث السرطانات الأكثر انتشارا بين نساء الكويت والعالم أيضا، حيث يصيب سيدة من بين 8 سيدات، ويمثل تقريبا ثلث إصابات السرطان بالنسبة للسيدات، ويصيب سيدات الكويت عند سن الأربعين عاما أي بـ 10 سنوات أصغر من نساء العالم ممن يصبن به في سن الخمسين.

ونصحت الشاهين السيدات فوق سن الـ 40 بإجراء الفحص الدوري بجهاز الماموغرام مرة كل عامين للكشف المبكر عن المرض، وفي الحالات التي يوجد لديها تاريخ وراثي سابق مع المرض أو أمراض سرطانية أخرى زيارة الطبيب في سن مبكرة عن ذلك للاطمئنان، ولفتت إلى أن العوامل الوراثية تساهم في الإصابة بسرطان الثدي بنسبة تتراوح ما بين 5 و10%.

كما أشارت إلى العديد من عوامل الخطورة المرتبطة بسرطان الثدي، مثل السمنة والتدخين الذي يساهم في الإصابة بسرطان الثدي بنسبة تصل إلى 30% وكذلك التعرض للقهر الذي يزيد من مخاطر الإصابة بسرطان الثدي، نظرا لأن الحالة النفسية السيئة تضعف من الجهاز المناعي للمرأة ومن ثم تجعلها أكثر عرضة للإصابة بالسرطان، حيث أكدت الدراسة العالمية الحديثة أن أكثر من 50% من مرضى السرطان يعانون نوعا ما من الاكتئاب، و38% من هذه الحالات قد تصل لمرحلة الاكتئاب الحاد.