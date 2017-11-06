منحت الجمعية البريطانية للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وإعادة التأهيل لباحثي وعلماء المستقبل الجدد التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها الطبيب الكويتي د.أحمد حمود المهاوش جائزة (الباحث الجديد) نظير بحوثه التي تظهر أدلة علمية واضحة ومحتوى مهما وجديدا.

وقال د.المهاوش إنه شارك بمؤتمر الجمعية البريطانية للوقاية من أمراض القلب لعام 2017 الذي عقد في لندن مؤخرا وقدم عرضا شفهيا لدراسته تحت إشراف أستاذ الصحة القلبية الوعائية ونائب رئيس القسم (الأبحاث) بجامعة (يورك) البروفيسور باتريك دوهرتي بدعم من فريق التدقيق الوطني لإعادة التأهيل القلبي.

وأضاف انه بحثه تناول بشكل ملخص رسالة الدكتوراه التي كانت ضمن افضل 6 أبحاث تم اختيارها. هذا وذكرت جامعة (يورك) عبر موقعها الالكتروني أن د.أحمد المهاوش حصل على هذه الجائزة المرموقة تقديرا للبحوث التي أجراها مع البروفيسور دوهرتي كجزء من درجة الدكتوراه التي يعدها وحصل أيضا على جائزة لعرضه الشفهي. ونقل الموقع الالكتروني عن الدكتور الكويتي القول «يسرني أن الجمعية قد اختارت بحثي لعرضه أمام المؤتمر وأشعر بشرف كبير للحصول على جائزة (الباحث الجديد) للجمعية البريطانية».

من جانبه قال البروفيسور دوهرتي ان «البحث الذي قدمه الدكتور احمد يساعدنا على فهم أفضل للعوامل التي تحدد نتائج المرضى وتمكن الفرق السريرية من استخدام ذلك لتكييف إعادة تأهيل المرضى».

يذكر أن د.المهاوش هو طالب يدرس الدكتوراه بقسم العلوم الصحية بجامعة (يورك) شمال انجلترا وتم منحه الجائزة تقديرا للدراسة والعرض الشفوي الذي قدمه بعنوان «محددات الإقلاع عن التدخين لدى المرضى الذين يحضرون إعادة التأهيل القلبي».