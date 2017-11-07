حنان عبدالمعبود

أكد الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية د.إبراهيم هادي على اهتمام وزارة الصحة بالكويت بالتعليم الطبي المستمر وتطوير الأداء الفني والمهني لتأهيل وإعداد الاجيال الجديدة من الاطباء المختصين في هذا المجال وهو من شأنه أن يتيح الفرصة لتبادل التجارب والخبرات مع الضيوف والزملاء من مختلف الدول، مما يصب في مصلحة المرضى وسلامتهم، لافتا إلى أهمية المؤتمرات التخصصية وآثارها في إكساب الخبرات للأطباء الحضور.

وخلال كلمته بافتتاح مؤتمر «داء السكري والأمراض المصاحبة لدى الأطفال» الذي افتتحه نائبا عن وزير الصحة أمس الأول، قال هادي إن المؤتمر يعنى بإتاحة الفرصة لتبادل التجارب والخبرات بين الأطباء والمهتمين بهذا المجال، مشيرا الى أنه يقع تحت مظلة التعليم الطبي المستمر بمعهد الكويت للاختصاصات الطبية بعدد 15 نقطة للمشاركين، وان انعقاده سيكون على فترتين صباحية ومسائية وان اليوم الأول منه سيكون لمناقشة داء السكري لدى الأطفال واليوم الثاني سيكون لاختلال الغدد الصماء.

من جانبه، قال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر د. زيدان المزيدي في كلمة خلال الافتتاح ان المؤتمر المقام برعاية وزير الصحة د. جمال الحربي يتناول على مدار يومين مسببات وسبل علاج داء السكري واختلال الغدد الصماء والأمراض المصاحبة لدى الاطفال.

وأضاف المزيدي ان المؤتمر يتطرق الى بحث سبل المساهمة في تطوير الأداء الفني والمهني لتأهيل العاملين في هذا المجال وذلك بمشاركة نخبة من الاطباء المتخصصين.