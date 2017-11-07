حنان عبد المعبود

كشفت رئيسة مركز إبراهيم معرفي الصحي بمنطقة بنيد القار د.فريدة مقدم أن هناك من 200 إلى 300 مراجع يراجعون عيادات السكري أسبوعيا بالمركز، مبينة أن هناك اهتماما واسعا بمرضى السكري كونه المرض الأكثر انتشارا.

وقالت د.مقدم في تصريح لـ «الأنباء» على هامش الاحتفال الذي أقيم في المركز بمناسبة يوم السكري العالمي وشارك في وضع خطته وعمل الإحصاءات الدوائية جامعة بريستول البريطانية Bristol University، إن الهدف منه توعية المجتمع بشكل عام عن مرض السكري والمرضى بشكل خاص لمعرفة ما هو جديد في جانب العلاجات المتوافرة، وكذلك لتثقيفهم حول نمط الحياة اللائق لمصاحبة مرض السكري والتعايش معه دونما حدوث مضاعفات.

وقالت «شارك معنا بالاحتفال عدد من الشركات التي قدمت كل ما هو جديد لمرضى السكري، من علاجات وأجهزة فحص، وكل ما يحتاج إليه المريض لمتابعة السكري، وكذلك كل ما يحتاج اليه في تنقلاته للحفاظ على درجة الحرارة الملائمة للأنسولين ليبقى صالحا للاستخدام، وكذلك الكريمات المرطبة التي يجب أن يستعملها المريض، والأحذية والجرابات الملائمة له لتلافي حدوث القدم السكرية».

وأشارت إلى أن اليوم المفتوح شهد مشاركات واسعة، منها مشاركة قسم الصحة الوقائية الذي قدم توعية للحضور حول التطعيمات وأهميتها خاصة الموسمية منها، وأهمية إعطائها لمريض السكري كونه من الفئات الأكثر عرضة للخطورة، حيث تم شرح أهم التطعيمات التي توفر في الوقت الحالي ومنها لقاح الانفلونزا الموسمية، وكذلك لقاح «النيمونيا» الالتهاب الرئوي وهو لقاح يتم إعطاؤه مرة واحدة بالعمر الذي وفرته الوزارة ويعد إنجازا.