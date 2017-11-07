حنان عبدالمعبود

أكد وكيل وزارة الصحة د.محمد الخشتي ان مبادرة المدن الصحية لقيت دعما رفيع المستوى من قيادات وزارات الشؤون الاجتماعية والتخطيط والكهرباء والماء والاوقاف والشؤون الإسلامية والتربية، ومختاري المناطق، لافتا إلى ان الوزارة قامت بتشكيل اللجنة الوطنية متعددة القطاعات والخبرات للمدن الصحية، والتي قامت بوضع الخطط التنفيذية لتطبيق المبادرة وتكاتف الجهود للتسابق في تطبيق معايير المدن الصحية.

وأضاف الخشتي، خلال كلمته نيابة عن وزير الصحة في افتتاح مؤتمر الكويت للمدن الصحية الذي حمل عنوان «مدن صحية..لتنمية مستدامة» وأقيم امس في فندق كراون بلازا، بحضور محلي واقليمي حاشد، ان عدد المناطق التي تم تسجيلها في الكويت ضمن مبادرة المدن الصحية وصل إلى 9 مناطق، لافتا الى ان جميعها عبرت عن الالتزام بالعمل على تطبيق معايير المدن الصحية، والتأهيل اللازم لاستكمال متطلباتها، وهو ما يعبر عن الرؤية الواعية والعزيمة والإرادة الصادقة، للعمل على تنفيذ ما تضمنته المبادرة من زخم ومعايير ومنهجية علمية.

واضاف قائلا ان هذا المؤتمر يجسد على أرض الواقع تأكيد التزام الوزارة، بالعمل على ترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة عن الصحة، والتي تعتبر الهدف النهائي والركيزة الأساسية، والقوى المحركة لمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.

وبين الخشتي ان وزارة الصحة تؤكد من خلال احتضانها لفعاليات هذا المؤتمر المهم، على تجديد التزامها وحرصها على دمج الصحة في جميع السياسات والبرامج الإنمائية.

من جانبه، قال المنسق الوطني لمبادرة المدن الصحية ومدير ادارة الصحة المهنية بوزارة الصحة د.احمد الشطي ان المؤتمر يعتبر الاكبر على مستوى المنطقة، والذي يحضره عدد كبير من الخبراء والمشاركين، حيث يصل اجمالي المشاركين الى 500 طبيب واختصاصي ومهتم.