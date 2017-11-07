أكد رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر د.هلال الساير أمس الاثنين أهمية المشاركة الفعالة في جميع فعاليات اجتماعات الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر ودعم كل المرشحين من الجمعيات الوطنية العربية.

جاء ذلك في تصريح الساير لـ «كونا» على هامش مشاركة وفد الهلال الأحمر الكويتي في افتتاح اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر المتزامنة مع اجتماعات الاتحاد الدولي الدستورية المقامة في مدينة أنطاليا التركية.

وقال إن مشاركة وفد جمعية الهلال الاحمر الكويتي تهدف الى ترسيخ دور الجمعيات الوطنية المانحة من خلال العمل على استدامة المساعدات الانسانية المقدمة للدول المتضررة وبحث سبل التعاون بينها.

واضاف: «ستعقد الجلسة الانتخابية في الجلسة الاولى للجمعية العمومية لعدد من المناصب الادارية في مجلس إدارة الاتحاد الدولي».

وانطلقت امس الأول الأحد بمدينة أنطاليا جنوب تركيا أعمال اجتماع الجمعية العامة للاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر التي تستمر حتى 11 نوفمبر الجاري تحت شعار «قوة الإنسانية».