حنان عبد المعبود

في اطار جولاته التفقدية للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، تفقد وزير الصحة د.جمال الحربي مركز الصقر في منطقة العديلة حيث اطلع على سير العمل واطمأن على توفر جميع المستلزمات الطبية

وحل المشاكل التي تواجه الطاقم الطبي والاداري للقيام بأعمالهم بشكل افضل وتقديم الرعاية الصحية المناسبة للمواطنيين

كما استمع الى شكاوى بعض الممرضين الوافدين الذين تضرروا من قرارات الزيادة في أسعار الخدمات الصحية، حيث تم الغاء قرارات لوزراء سابقين باستثناء اغلب العاملين في القطاع الصحي من الرسوم هم وأسرهم، الا ان القرارات الأخيرة للوزير الحربي منحتهم الاستثناء في الأشعة فقط دون غيرها، ووعد الوزير بالدراسة والنظر في الأمر.