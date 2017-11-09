حنان عبدالمعبود

في إطار جولاته التفقدية للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، تفقد وزير الصحة د.جمال الحربي مركز الصقر في منطقة العديلة، حيث اطلع على سير العمل والاطمئنان على توافر جميع المستلزمات الطبية وحل المشاكل التي تواجه الطاقم الطبي والإداري للقيام بأعمالهم بشكل افضل وتقديم الرعاية الصحية المناسبة للمواطنين.

وكشفت مصادر لـ «الأنباء» أن الوزير الحربي استمع خلال الجولة الى شكاوى بعض الممرضين الوافدين الذين تضرروا من قرارات الزيادة في أسعار الخدمات الصحية، حيث تم إلغاء قرارات لوزراء سابقين باستثناء أغلب العاملين في القطاع الصحي من الرسوم هم وأسرهم، إلا أن القرارات الأخيرة للوزير الحربي منحتهم الاستثناء في الأشعة والمختبرات فقط دون غيرها ووعد الوزير بالدراسة والنظر في الأمر.