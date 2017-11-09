وحدات متخصصة مزودة بأحدث التقنيات كالعلاج بالليزر والضوئي والجراحة

حنان عبدالمعبود

أعلن وكيل وزارة الصحة بالانابة د.محمد الخشتي عن إنشاء 28 عيادة متخصصة بالامراض الجلدية في المناطق الصحية فضلا عن وحدات متخصصة مزودة بأحدث التقنيات الحديثة مثل العلاج بالليزر والعلاج الضوئي وجراحة الجلد وامراض الجلد عند الاطفال حديثي الولادة، مشددا على حرص الوزارة على مواكبة احدث التطورات في تخصص الأمراض الجلدية.

وأضاف الخشتي في كلمة له خلال افتتاحه الملتقى العلمي التاسع لأمراض الجلدية لدى الاطفال نيابة عن وزير الصحة ان الجلد يعتبر اكبر اعضاء جسم الانسان ومرآة لمعظم الامراض الباطنية، وبين ان اهتمام الوزارة لم يتوقف عند المباني بل تخطاها الى الاهتمام بالعنصر البشري واعداد الكوادر المتخصصة من الاطباء والفنيين والهيئة التمريضية الى جانب توسع الوزارة في برامج البعثات الخارجية للدول المتقدمة للاطباء الكويتيين بالدراسات العليا في تخصص الامراض الجلدية، بالاضافة الى برامج البورد في الامراض الجلدية بمعهد الكويت للاختصاصات الطبية».

وأوضح ان «الملتقيات تسهم في النهوض بالخدمات الطبية المحلية لتتواكب مع مثيلاتها العالمية من خلال الاحتكاك مع كوكبة من الاطباء العالميين والبارزين في هذا المجال».

من جانبه، قال وزير الصحة الأسبق استشاري الامراض الجلدية ورئيس رابطة الاطباء الجلدية الكويتية د.عبدالوهاب الفوزان ان الملتقى سيتيح للاطباء حديثي التخرج الاطلاع على مختلف مراحل امراض الجلدية لدى الاطفال بدءا من حديثي الولادة حتى سن البلوغ كالامراض الوراثية والحساسية والصدفية وحب الشباب وغيرها.

بدوره، أكد المنسق العام للمؤتمر د.جاسم الشايجي على اهمية مثل هذه الملتقيات للوقوف على احدث المستجدات العلمية في هذا التخصص لما يمثله من نسبة كبيرة من مراجعي العيادات الصحية.