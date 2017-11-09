الصالح: زيادة نسبة الإصابة تتطلب تكثيف جرعات التوعية

حنان عبد المعبود

أكــد نـائـــب رئيس مجلس ادارة حملة كان د.خالد الصالح ان سرطان البروستاتا احتل مراكز متقدمة بين الأمراض السرطانية، مبينا انه بناء على تقرير سجل السرطان في الكويت احتل عام 2005 المرتبة الرابعة بالنسبة للكويتيين الرجال بعدد 35 مريضا ونسبة 8.5% حيث بلغ معدل الإصابة 11.3 لكل مائة ألف نسمة كما احتل المرتبة الخامسة لغير الكويتيين في العام نفسه بنسبة 5.7% وبلغ معدل الإصابة 8.7 لكل مائة ألف نسمة، أما في عام 2014 فقد احتل المرتبة الأولى للكويتيين الرجال بعدد 48 مريضا ونسبة 13.2% وبلغ معدل الإصابة 15.4 لكل مائة ألف نسمة والمرتبة الرابعة لغير الكويتيين بعدد 46 مريضا ونسبة 7.8% وبلغ معدل الإصابة 12.5 لكل مائة ألف نسمة مما يستدعي زيادة جرعات التوعية بهذا الورم للوصول إلى خفض معدلات الإصابة.

جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للاعلان عن انطلاق حملة جديدة للتوعية عن سرطان البروستاتا والتي تقيمها حملة «كان» للعام الخامس على التوالي «تحت شعار» «التوعية وقاية» وتستمر حتى اخر شهر نوفمبر 2017، مبينا ان الحملة تهدف إلى التوعية بأهمية الكشف المبكر لسرطان البروستاتا.

واشار الى ان هذه الحملة تستهدف الرجال فوق الخمسين عاما لحثهم على تبني السياسة الصحية المناسبة عن طريق تحليل دلالات الورم لسرطان البروستاتا عن طريق فحص الدم – ال PSA- الذي يمكن في حال ارتفاعه أن يعطي مؤشرا لاحتمال وجود هذا الورم وفي حال اكتشافه مبكرا يصبح العلاج مضمونا وترتفع نسبة الشفاء منه، مؤكدا سعي حملة (كان) في حملة التوعية من سرطان البروستاتا أن تصل إلى الشريحة المستهدفة لإيصال المعلومات الصحيحة حول المرض.