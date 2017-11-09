اكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي د.هلال الساير امس أهمية حث الجمعيات الوطنية على وضع القوانين والتشريعات اللازمة للتشجيع على العمل التطوعي وتنظيمه وإيجاد الطرق والآليات الكفيلة باستقطاب المتطوعين والاحتفاظ بهم وبناء قدراتهم.

جاء ذلك في ورقة عمل تقدم بها الساير إلى الجلسة الختامية لاجتماع الجمعية العامة للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي بدأت أعماله يوم الأحد الماضي في مدينة «أنطاليا» التركية تحت شعار «قوة الإنسانية».

وأكد الساير انه نظرا لما لدى جمعية الهلال الأحمر الكويتي من خبرة واسعة في مجال العمل التطوعي فإنها على استعداد لتقديم نموذج من هذه القوانين لمجلس إدارة الاتحاد وذلك لحث الجمعيات الوطنية على تبني هذا النموذج وتطويره في مجتمعاتها بما يتماشى مع النظم واللوائح الوطنية في دولها المختلفة.

وبحثت الجلسة موضوع انخفاض أعداد المتطوعين في الجمعيات الوطنية واسباب ابتعاد الشباب عن العمل التطوعي في الفترة الأخيرة ما يؤثر على أداء العمل الإنساني ويضعف الحركة الدولية حيث دار النقاش حول طرق تشجيع الشباب على العمل التطوعي والاستمرار فيه.

وفي هذا السياق أشار الساير إلى توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قائد العمل الإنساني بإدراج مادة العمل التطوعي والإنساني والخيري في المناهج التربوية في الكويت انطلاقا من أهميتها.

وتشارك الكويت في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بوفد من جمعية الهلال الأحمر الكويتي يترأسه د.الساير ويضم في عضويته كلا من امين عام الجمعية مها البرجس ومدير الادارة القانونية وادارة الشباب والمتطوعين د.مساعد العنزي ومدير إدارة المشاريع والعلاقات الدولية د.نيفين يسري.

كما وقع الساير مع امين عام الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الحاج آس سي على مذكرة تفاهم لدعم قدرات الجمعية في مجالات التدريب وتبادل الخبرات وغيرها من قضايا العمل الإنساني.

وقال على هامش اجتماع «الجمعية العمومية للاتحاد الدولي» بمدينة «أنطاليا» التركية ان هذه المذكرة تأتي عقب جهد مشترك من الجانبين في اطار تعزيز التعاون بينهما.

وأضاف انها تهدف الى دعم قدرات الجمعية في مجالات التدريب وتبادل الخبرات وغيرها من قضايا العمل الإنساني.

وكرم د.الساير عقب توقيع مذكرة التفاهم امين عام الاتحاد الدولي تقديرا لجهوده ودعمه المستمر لـ «جمعية الهلال الأحمر الكويتي».