حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

تنسق وزارة الصحة مع ديوان الخدمة المدنية لتطبيق القرار رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ الخاص بقواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، والذي يهدف إلى تخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين سنويا لدى الجهات الحكومية، وذلك حتى الوصول بعد ٥ سنوات بنسبة الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة لدى الجهة الحكومية إلى النسب المئوية المحددة في المجموعات الوظيفية المصنفة والمطلوب تكويتها.



وذكرت مصادر مطلعة في تصريح لـ«الأنباء» ان اجتماعات بين الجهتين ستعقد لتحديد المجموعات الوظيفية في وزارة الصحة المشمولة بـ«التكويت» والنسبة المئوية لعدد الموظفين الكويتيين من اجمالي قوة العمالة لدى وزارة الصحة.



وبينت المصادر ان وزارة الصحة ستحدد مع ديوان الخدمة المدنية عدد الموظفين غير الكويتيين الواجب إنهاء خدماتهم سنويا على مدار ٥ سنوات للوصول للنسبة المئوية للموظفين الكويتيين من اجمالي قوة العمالة.

من جهه اخرى قام وزير الصحة د.جمال الحربي بزيارة تفقدية مفاجئة لمستشفى الجهراء عصر امس للاطلاع على سير العمل والاطمئنان على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث أمر الحربي باستعجال افتتاح العمليات الصغرى في المستشفى لخدمة المواطنين، واجتمع مع مدير مستشفى الجهراء د.علي المطيري لحل جميع الصعوبات والمشاكل التي تواجه الطاقم الطبي والفني والإداري.

كما زار وزير الصحة المرضى في الطوارئ والأجنحة والتأكد من التشخيص السليم وصرف العلاج المناسب لكل حالة، والتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية والأجهزة الحديثة في المستشفى.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة زيارات وجولات يقوم بها وزير الصحة، لتفقد المستشفيات والمراكز الصحية في الكويت والتأكد من توفير خدمة صحية ملائمة للمواطن.