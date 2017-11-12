ليلى الشافعي

أقامت ادارة التنمية الاجتماعية التابعة لجمعية صندوق إعانة المرضى يومها التوعوي الصحي في الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين بمركز الرعاية النهارية بمحافظة الجهراء وذلك بالتعاون والشراكة المجتمعية مع إدارة تعزيز الصحة العامة بوزارة الصحة.

وقد تخلل اليوم التوعوي فلاش توعوي عن التغذية السليمة وفلاش توعوي عن الإسعافات الأولية وذلك لفئات المعاقين منتسبي المركز والطاقم الوظيفي العامل.

وقد قامت إدارة التنمية الاجتماعية بتوزيع جوائز وهدايا رمزية على جميع الطلبة والطالبات الذين يقدر عددهم بنحو 80 طالبا وطالبة من مختلف الفئات العمرية خلال الحفل الترفيهي الذي أقامه المركز.