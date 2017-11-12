حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

حصل مركز الكويت لمكافحة السرطان بمنطقة الصباح الطبية التخصصية على شهادة «الاعتماد الوطني» الكامل في جودة الخدمات الصحية حسب التقييم الخارج من اللجنة العليا للاعتماد في وزارة الصحة بعد اجتيازه معايير السلامة والجودة.

وذكرت مدير مركز الكويت لمكافحة السرطان د.خلود العلي في تصريح صحافي أمس ان حصول المركز على شهادة «الاعتماد الوطني» الكامل في جودة الخدمات الصحية نتيجة النقلة النوعية في الخدمات الصحية التي شهدها في الآونة الاخيرة من ناحية الجودة وارتفاع ادائها بمجهود العاملين بالمركز عبر تطبيق برنامج الاعتماد.

ولفتت الى ان هذا جاء بعد زيارة التقييم التكميلي من قبل اللجنة العليا للاعتماد لمركز الكويت لمكافحة السرطان في سبتمبر الماضي، والتي قامت بتقييم المركز من ناحية تطبيق معايير السلامة، حيث وجدت المركز مستوفيا لجميع الشروط.

وأكدت أهمية المحافظة على النجاح من خلال الاستمرارية في تطبيق معايير الجودة والسلامة في مركز الكويت لمكافحة السرطان للارتقاء بالخدمات الصحية وسلامة المريض وبيئة العمل وتقديم افضل خدمة طبية للمريض، شاكرة جميع العاملين والقائمين بالمركز على الجهود التي بذلوها للحصول على الاعتماد الوطني من خلال تضافر الجهود والعمل المتواصل والمخلص الدؤوب، مشيدة بدعم وزير الصحة ووكيل الوزارة لتذليل جميع المعوقات من أمامنا لتقديم افضل خدمة للمرضى والمراجعين.