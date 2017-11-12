حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

أعلن مدير إدارة الصحة الاجتماعية بوزارة الصحة د.محسن العتل عن تنظيم الإدارة حاليا دورتين تدريبيتين للباحثين النفسيين في المستشفيات العامة والتخصصية في مجال اختبارات الذكاء للأطفال.

وقال العتل في تصريح صحافي إن الدورتين هما: دورة «وكسلر المطور»، ودورة «ويبسي للأطفال ما قبل سن المدرسة»، مشيرا إلى مشاركة ٢٠ متدربا ومتدربة في هذه الدورة التي نظمت بالتعاون مع إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية بوزارة التربية في الفترة من ٥-١٦ الجاري، وذلك ضمن خطة الإدارة لرفع مستوي أداء الباحثين النفسيين والاجتماعيين لمواكبة أحدث التطورات في التدخلات المهنية في التشخيص والعلاج.

من جانبها، أوضحت رئيسة قسم البحوث والدراسات بإدارة الصحة الاجتماعية د.سارة المطيري أن الدورات تهدف إلى إكساب الباحثين النفسيين مهارات تطبيق أحدث الاختبارات النفسية التي تقيس ذكاء الأطفال، وذلك لتغطية النقص في عدد الباحثين المدربين على تطبيق هذه الاختبارات في عيادات الطب التطوري والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.