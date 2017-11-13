صرحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد {نزاهة} بأنها قد أحالت ثلاثة من القياديين والمسئولين بوزارة الصحة إلى النيابة العامة، وذلك على خلفية أحد البلاغات التي قدمت إليها في وقت سابق.

وأضافت الهيئة أنها عقب استيفاء التحقيقات وجمع الاستدلالات وسماع الشهود في البلاغ المقدم إلى الهيئة بخصوص بعض المخالفات في عمليات شراء واعتماد بعض الأدوية وعقود التوريد المتعلقة بها وبعدما اطمأنت الهيئة إلى وجود شبهات جرائم فساد في هذه الواقعة، قامت بإحالتها إلى المستشار النائب العام لتباشر النيابة العامة إجراءاتها بصفتها المختص الأصيل بالتحقيق والادعاء والتصرف في الجرائم الواردة بقانون إنشاء الهيئة.

وقد شددت نزاهة على أنها عاقدة العزم على مواصلة جهودها وإجراءاتها في شأن دراسة وتحقيق وجمع الاستدلالات في كافة ما تحت يدها من بلاغات، كما عاودت الهيئة دعوتها لكافة المواطنين والمقيمين لتقديم بلاغاتهم ضد وقائع الفساد التي تكون لديهم بشأنها دلائل معقولة على وقوعها وذلك من خلال التواصل المباشر مع الهيئة .

ولفتت نزاهة إلى أنها ملتزمة تماماً بكافة ما فرضه المشرع في قانون إنشائها ولائحته التنفيذية في شأن توفير الحماية للمبلغين والشهود وإضفاء السرية عليهم متى ما رغبوا في ذلك.