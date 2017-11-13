حنان عبدالمعبود

يشارك استشاري جراحة المسالك البولية والتناسلية والعقم والاستاذ المساعد بكلية الطب في جامعة الكويت د.أحمد الكندري في مؤتمر طبي عن أمراض المسالك البولية في الرياض بالمملكة العربية السعودية وذلك في يناير المقبل، وقال الكندري ان المؤتمر يناقش الطرق الحديثة والمتطورة في علاج المسالك على مستوى العالم وذلك بحضور أطباء من مختلف دول العالم.

وأفاد بأنه سيكون أحد المحاضرين وسيقوم بعرض آخر تطورات عمليات الهوميوم ليزر لاستئصال تضخم البروستات بالمنظار، ومنها ان تلك التقنية تساهم في استئصال كل احجام التضخم وحتى التي تزيد على 200 غرام دون اللجوء الى الفتح الجراحي مما يجعلها التقنية الأفضل بسبب كفاءة الاستئصال وقلة النزيف، مضيفا ان تلك التقنية تتميز بتجنب مضاعفات امتصاص السوائل.

وسيقوم د.الكندري بمناظرة علمية مع أحد الضيوف الأجانب المشاركين لبيان تفوق تقنية الهوميوم ليزر على التقنية التقليدية بالكشط والتقطيع الكهربائي.

وختم د.الكندري أن عملية استئصال البروستات بالمنظار هي العلاج الأمثل لحالات التضخم الشديد، محذرا من اهمال العلاج لتجنب المضاعفات.