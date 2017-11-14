حنان عبدالمعبود

أعلن رئيس جمعية أطباء الأسنان وأمين عام اتحاد أطباء الأسنان العرب د.سامي المانع عن انطلاق ورشة تدريبية لأطباء الأسنان في القطاع الخاص خلال الفترة من 28 حتى 30 الجاري تحت شعار «الإدارة في طب الأسنان»، وذلك في فندق المارينا.

وقال المانع في تصريح صحافي أمس إن فعاليات الورشة ستبدأ من الساعة العاشرة صباحا حتى السادسة مساء، وسيحاضر فيها د. إيهاب هيكل والمعروف بشهرته الواسعة في مجال علم إدارة طب الأسنان وهو يشغل منصب وكيل نقابة أطباء الأسنان في جمهورية مصر العربية، وأستاذ إدارة العيادات بكلية طب الاسنان جامعة MSA.

وشدد على أهمية الورشة التدريبية بالنسبة لأطباء الأسنان في الكويت وصقل خبراتهم في مجال الإدارة، وتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث المستجدات فيما يخص علم الإدارة، بهدف إضافة خدمة وطفرة نوعية في الخدمات المقدمة في مجال طب الأسنان في الكويت، متوقعا أن يكون الحضور كثيفا.

وأكد أن هناك توجها في وزارة الصحة لأن يكون الحصول على المناصب القيادية بوجود شهادة في الإدارة.

وكشف المانع عن أن عدد أطباء الأسنان في الكويت 3600 طبيبا، منهم 1440 طبيبا يعملون بشكل كلي في القطاع الخاص، مؤكدا أن جميع أطباء الأسنان في الكويت مسجلون في الجمعية لوجود ارتباط بين الجمعية والطبيب، حيث ان ترقيات الأطباء مرتبطة بوجودهم وتسجيلهم في سجلات الجمعية، كما أن الطبيب محتاج إلى 50 نقطة في السنة وهذه النقاط يمنحها معهد الكويت للاختصاصات الطبية من خلال جمعية أطباء الأسنان.

وأكد أن عنوان الورشة، وهو «الإدارة في طب الأسنان»، تهم كل أطباء الأسنان من العاملين في القطاع الخاص والبالغ عددهم 1440 طبيب أسنان، مشددا على أهمية الإدارة لكل العاملين في القطاع الخاص من أطباء الأسنان، حيث ان المحاضرات التي تتناول هذه القضية قليلة في الكويت وهذه المحاضرة هي الثانية التي تناقش مثل هذا التخصص وهو الإدارة.

ولفت الى أن أهمية هذه الورشة التدريبية تأتي من كون السوق الكويتي تضاعف من عشر إلى 15 ضعفا خلال السنوات العشر الأخيرة، سواء فيما يخص عدد العيادات أو عدد الأطباء العاملين في القطاع الخاص، ومن ثم صارت الحاجة ملحة لمثل هذه الدورات، لأن السوق أصبح كبيرا ومتسعا، موضحا ان الطبيب أصبح محتاجا لأن يدير عيادته ماليا ووظيفيا.