حنان عبدالمعبود

كشفت مدير الادارة المركزية للرعاية الصحية الأولية د.رحاب الوطيان عن خطة لتطوير مركز القصر الصحي بمنطقة الجهراء الصحية، بإضافة عيادات تخصصية من عيون وعظام وغيرهما.

وقالت الوطيان في تصريح لـ «الأنباء» عقب زيارتها للمركز مع الوكيل المساعد للشؤون الفنية د.وليد الفلاح، ومدير المنطقة د.احمد الحسيني، ورئيس المركز د.برجس المطيري، ورئيس الرعاية بالتكليف، د.فرحان الشمري أمس ان الزيارات التفقدية تأتي ضمن عمل لجنة تطوير الأداء في الرعاية الصحية الأولية التي تم تشكيلها منذ شهر وتضم في عضويتها ممثلا عن الرعاية الصحية الأولية ورؤساء الرعاية وممثلا عن رؤساء المراكز وممثلا عن برامج الرعاية، لافتة الى أن اللجنة قامت بزيارة مركز علي ثنيان الغانم الأسبوع الماضي.

واضافت: اطلع د.وليد الفلاح ومرافقوه على الخدمات المقدمة في المركز، من خدمات الممارس العام، وعيادات الامراض المزمنة، عيادات السكري، عيادة امراض النساء ومتابعة الحمل وقسم السونار، عيادة الطفل السليم، عيادات الاسنان، قسم الصيدلية، واثنى على الخدمات المقدمة بالمركز خاصة الخدمات الصحية لمرضى السكري مثل كاميرا لفحص قاع العين، وعيادة فحص القدم لمرضى السكري وفحص الاوعية الدموية للقدم للكشف المبكر عن انسداد او ضيق في الأوعية الدموية لمرضى السكري.

وتابعت: يعتبر المركز من المراكز القديمة بمنطقة الجهراء ويشتمل على خدمات كثيرة ومتنوعة ذات مستوى عال بالرغم من أنه يخدم شريحة كبيرة من السكان ويضم 5 عيادات منها، ممارس عام وعيادات للأمراض المزمنة والتي تعتمد احدث البروتوكولات العلاجية بالوزارة والملف الإلكتروني الذي يضم كل المؤشرات الخاصة بالمريض من وزن وطول وقياسات أخرى ليحدد الطبيب من خلاله مستوى الخطورة وعلى ضوئه يتخذ اجراءاته العلاجية، بالاضافة الى عيادات السكري، والتي تخصص أياما للرجال وأياما للنساء وتم اعتماد أحدث البروتوكولات العلاجية بها أيضا، مشيرة الى أن المركز يقدم خدمات «الطفل السليم»، والتي تضم عيادة تعمل يوما واحدا اسبوعيا تقوم بفحص الأطفال حديثي الولادة حتى 5 سنوات.