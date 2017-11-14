حنان عبدالمعبود

أعلن مدير العلاقات العامة والإعلام بمعهد دسمان للسكري طارق العريان، أن المعهد سينظم الاحتفال للسنة الحادية عشرة على التوالي بمناسبة يوم السكر العالمي، وذلك يوم الخميس 16 نوفمبر الجاري، خلال الفترة المسائية من الخامسة حتى التاسعة مساء، مبينا أن الاحتفال عبارة عن يوم مفتوح حافل بالعديد من الأنشطة الترفيهية والتثقيفية، كما يتضمن فحوصات طبية، واستشارات طبية وغذائية، بالإضافة الى عروض وأنشطة ترفيهية ومسلية للعائلات وهدايا وجوائز.

وأضاف العريان في تصريح صحافي، أن الجهات الصحية المعنية بالمرض في مختلف أنحاء العالم تشترك في مثل هذا اليوم بتنظيم أنشطة وفعاليات للتوعية من أخطار مرض السكري، لافتا إلى أن المعهد لا يألو جهدا في العمل على تنفيذ رسالته وهي الوقاية والسيطرة، والحد من آثار مرض السكري والمشكلات الصحية ذات الصلة في الكويت، من خلال برامج فعالة في مجال البحث، والتدريب، والتعليم، والتوعية الصحية، وذلك من أجل تحسين نوعية حياة السكان، لافتا في الوقت ذاته الى ان الكويت تحتل مركزا مرتفعا بين الدول الأكثر إصابة بأمراض السكري، مؤكدا ان معهد دسمان يعمل وفق استراتيجية توعوية وبرامجية محددة بالتعاون مع وزارة الصحة وعدد من الجامعات العالمية لمكافحة المرض والوقاية من مخاطره.

ودعا الجمهور من جميع فئات المجتمع لحضور هذا اليوم المميز للاستفادة مما سيتخلله من فقرات ذات قيمة توعوية وشيقة في الوقت ذاته، مؤكدا على ضرورة التزود بالمعرفة الضرورية التي من شأنها مساعدة افراد المجتمع على اتباع سبل الوقاية من النوع الثاني من مرض السكري، وهذا ما نهدف إليه من خلال إقامة مثل هذه الأنشطة، وخصوصا يوم السكر العالمي، حيث سيتواجد فريق من الأطباء والمختصين للرد على أي أسئلة طبية يطرحها الحضور، كما سيتم إجراء فحوصات سكر الدم وفحوصات طبية أخرى كنوع من الفحص الطبي الدوري للحضور وبعض الفقرات التي سيتم تخصيصها للأطفال.