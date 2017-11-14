قالت مدير ادارة منع العدوى بوزارة الصحة د.مريم الفضلي ان التصدي للميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية اصبح مطلبا عالميا تتضافر فيه جميع الجهود الدولية.

وأكدت الفضلي في تصريح صحافي بمناسبة الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية ضرورة التشجيع على استخدامها بالصورة المطلوبة من خلال زيادة نشر الوعي لدى الأطباء والصيادلة بهدف تحسين التزامهم بسياسات المضادات الحيوية وكذلك افراد المجتمع لأجل تعريفهم بأهمية الاستخدام المناسب لتلك المضادات.

وذكرت انه ايمانا من الوزارة بحجم المشكلة وآثارها على افراد المجتمع قامت ادارة منع العدوى بإعداد حملة لهذا العام بالتزامن مع الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية الذي يستمر من الـ13 الى الـ19 من نوفمبر من كل عام وتشمل جميع المستشفيات والمراكز الصحية.

وأفادت بأن الأسبوع التوعوي يهدف الى توعية الفريق الصحي بالاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية كما يهدف الى توعية افراد المجتمع، مشيرة الى ان الإدارة بصدد توزيع مطويات وبوسترات وكتيبات وبث العديد من الفلاشات التوعوية في الدوائر التلفزيونية المغلقة بالمستشفيات.

وأوضحت ان الحملة ستبدأ فعالياتها يوم الأربعاء المقبل بافتتاح ورشة عمل بحضور وكيل وزارة الصحة بالوكالة د.محمد الخشتي والوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة د.ماجدة القطان فضلا عن مشاركة احد الأطباء المتخصصين الزائرين من منظمة الصحة العالمية.