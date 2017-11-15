حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

افتتح وزير الصحة د.جمال الحربي صباح أمس الثلاثاء وحدة العمليات الصغرى بقسم الطوارئ في مستشفى الجهراء التابع لمنطقة الجهراء الصحية بعد اكتمال تجهيزاتها. وأكد الحربي سعي الوزارة نحو تحقيق رؤية الحكومة الرشيدة للكويت لتقديم أعلى مستويات الأداء بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الصحية والالتزام التام بضمان جودة النظام الصحي وتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن.

من جهته، أوضح د.علي المطيري مدير المستشفى أن الوحدة تشغل مساحة 600 متر مربع من المساحة الفعلية للمستشفى وتتبع قسم الطوارئ بالطابق الأرضي ومجهزة بأحدث المعدات التي ستمكن الأطباء من إجراء جميع التدخلات الطبية بصورة منتظمة على مدى أربع وعشرين ساعة على مدار الأسبوع وتحتوي على غرفة استقبال واحدة وخمس غرف مجهزة بالكامل تشمل غرفتين رئيسيتين مجهزتين بأحدث المعدات الطبية وآخر ما توصل إليه العلم من وسائل وطرق التعقيم والأسرة المهيأة لتحمل الأوزان الثقيلة التي قد تصل إلى خمسمائة كيلوغرام، إضافة إلى غرف المعاينة والعمليات وغرفة للإقامة بثلاثة أسرة وغرفة تبديل ومخزن وغرفة للطاقم الطبي وتعمل الوحدة بجهود عشرين طبيبا وخمسين ممرضا وممرضة لتقديم الخدمة الطبية اللازمة لسكــان منطقة الجهراء والحالات الطارئة التي قد تتردد عليها من الخطوط السريعـة القريبة مـن المنطقة.

ولفت إلى أن أهمية هذه الوحدة تنبع من كونها وحدة متكاملة ومستقلة مما يسهل إجراء العمليات الصغرى دون الحاجة إلى التنقل في أقسام المستشفى الأخرى، كما تختزل مدة بقاء المريض بالمستشفى، مؤكدا أن افتتاح وحدة العمليات الصغرى الجديدة يأتي ضمن الخطة الشاملة لتطوير الخدمات المقدمة بالمستشفى والتوسع فيها وتحسين الأداء وتوفير الأجهزة المتطورة.