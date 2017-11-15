حنان عبدالمعبود

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د.أحمد الشطي أن وزير الصحة د.جمال الحربي أمر بعقد اجتماع للجنة الطوارئ المركزية وإدارة الأزمات بالوزارة يوم غد، لافتا الى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المراجعة الدورية لخطط الطوارئ الصحية، وتوافقا مع توصيات منظمة الصحة العالمية بضرورة خلق وتقييم وتطوير القدرات الوطنية للاستجابة للكوارث الطبيعية والأزمات، مشيرا الى أهمية هذه الخطوة خاصة مع تجديد وتدوير العديد من قيادات الوزارة على مستويات مديري المناطق ومديري المستشفيات والإدارات المركزية.

وقال د.الشطي: تهدف خطط المراجعات الدورية والتمارين العملية الميدانية الى التأكد من ضمان خدمات الطوارئ وتقديم الخدمات الطبية الملائمة على جميع مستوياتها، وتلبية أي احتياجات أو تجهيزات مستجده، وكذلك للوقوف على استعدادات وزارة الصحة بكل طاقتها البشرية والفنية ومدى قدرة الاستجابة في الحالات الطارئة على ان تكون هذه اللجنة في حالة انعقاد دائم في حالات الطوارئ، حيث تشرف اللجنة على متابعة تنفيذ خطة الطوارئ واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة والاشراف على جميع لجان الطوارئ بالمناطق الصحية والإدارات المركزية بالوزارة.

وذكر ان اللجنة يترأسها الوزير ووكيل الوزارة نائبا للرئيس وعضوية عدد من الوكلاء المساعدين ومديري المناطق الصحية وعدد من مديري الإدارات المركزية الفنية، مشيرا في الوقت نفسه الى أن لدى وزارة الصحة خبرات تراكمية عبر فرقها المختصة، وعضويتها في لجان الدفاع المدني والتي تعاملت في السابق مع احتمالات التعرض لأسلحة الدمار الشامل (كيماوي وبيولوجي ونووي) من واقع سلسلة الحروب التي شهدتها المنطقة.

واختتم د.الشطي بالقول ان الوزير الحربي اعتبر أن تمارين الاستعدادات ذات مردود إيجابي على الأفراد والفرق والمنشآت الصحية وانها تصب في النهاية لصالح صحة وسلامة وأمان المجتمع.