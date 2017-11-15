حنان عبدالمعبود

أقام المكتب الاعلامي في وزارة الصحة بالتعاون مع مدرسة روض الصالحين ثنائية اللغة احتفالا باليوم العالمي للسكري بحضور الشيخة أنيسة الحمود.

من جانبها، قالت رئيسة المكتب الاعلامي في وزارة د.غالية المطيري ان الاحتفال يأتي تحت شعار «المرأة والسكري: حقوقنا من أجل مستقبل صحي، مشيرة الى ان واحدة من كل 10 سيدات حول العالم تتعايش مع المرض الذي يعتبر السبب الرئيسي التاسع للوفيات بين السيدات تبعا لاحصاءات الفيدرالية العالمية للسكري.

وأشارت الى أن اثنتين من كل خمس سيدات مصابات بالسكري في سن الانجاب، كما أن واحدة من كل 7 حالات ولادة تكون فيها الأم مصابة بسكري الحمل مما يشكل ضررا واسعا على صحة ومستقبل الأجيال القادمة.

وأضافت المطيري «ان المرأة هي المفتاح الرئيسي لوقاية الأسرة من داء السكري، فجميع الدراسات العلمية تؤكد أن 70% من حالات السكري من النوع الثاني يمكن توقيها عن طريق السلوكيات الصحية السليمة عبر التغذية السليمة وممارسة النشاط البدني والابتعاد عن الخمول وهي جميعا سلوكيات تكون المرأة هي المسؤول عنها في المقام الأول، كما أن الأبحاث العلمية قد أثبتت دور الأم الفعال في زرع أنماط الحياة الصحية في أبنائها والتي تستمر معهم في مختلف مراحل حياتهم».

وتابعت ان مكافحة مرض السكري هي مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة ومما لا شك فيه فإن تعاون وزارة الصحة ممثلة في المكتب الاعلامي مع وزارة التربية ممثلة في مدرسة روض الصالحين، خطوة على الطريق الصحيح لخلق جيل أكثر وعيا بالمخاطر الصحية التي تواجهه وأكثر قدرة على تبني الأنماط الصحية التي تساعده على اتباع حياة أكثر صحة وعافية.