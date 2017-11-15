برعاية وحضور رئيس هيئة الخدمات الطبية اللواء الركن محمد أحمد الخضر، أقامت هيئة الخدمات الطبية صباح أمس احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للسكري، وذلك في مستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة، حيث اشتمل الاحتفال على معرض صحي وفحوصات طبية ومواد توعية بالإضافة إلى عقد محاضرات توعوية يتم من خلالها تسليط الضوء على دور التغذية في الوقاية والعلاج من مرض السكري، بعد ذلك قام اللواء الخضر بجولة شملت الشركات المشاركة استمع فيها لشرح مبسط عن المنتجات المعروضة بهذا اليوم.

كما ألقى رئيس هيئة الخدمات الطبية اللواء الركن محمد الخضر كلمة رحب من خلالها بالحضور، وأشار إلى أن مستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة حريص كل الحرص على المشاركة بمثل هذه الفعاليات لما له أثر في التوعية، وأن المستشفى يسعى دائما لتطوير وحداته وأقسامه لتقديم افضل الخدمات لمنتسبي القوات المسلحة.

هذا، وتحرص هيئة الخدمات الطبية على الاحتفال باليوم العالمي للسكري من خلال إقامة العديد من الندوات التثقيفية والمعارض حول هذا المرض وكيفية الوقاية منه، لذا جاء التركيز من خلال الفعاليات المقامة لهذا العام على التوعية بأهمية النمط الصحي للحياة وضرورة الفحص الدوري للكشف المبكر عن الإصابة بالمرض. حضر الفعاليات عدد من ضباط هيئة الخدمات الطبية.