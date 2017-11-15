حنان عبد المعبود

كشفت رئيس مركز شيخان الفارسي وشريفة العوضي الصحي بمنطقة السرة د.داليا الصانع أن مراجعي المركز الذي يقدم تقريبا كل الخدمات الطبية لسكان المنطقة يتراوح بين 800 و1000 مراجع يوميا، لافتة الى أن مرضى السكري الذين يراجعون المركز يبلغ عددهم بالكامل نحو 5000 مريض.

جاء هذا في تصريح لها على هامش الاحتفالية التي أقيمت بالمركز تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للسكري.

وقالت «نظمنا يوما مفتوحا لتوعية الجمهور، من أهالي المنطقة، وتضمن اليوم العديد من الأنشطة منها فحص مجاني لكل المراجعين للضغط والسكري وغيرهما، كما حاولنا التميز لهذا العام، حيث أضفنا محاضرة حول الصحة النفسية للمرضى، كما آثرنا إعطاء وقت للرياضة والحركة في حياتنا خاصة أنها مهضومة الحق خلال اليوم ولهذا نظمنا صفا للنساء في مكان خاص لممارسة رياضة البلاتيس، وحتى في المحاضرة كانت هناك اخصائيات في البلاتيس، ولاقى الأمر استحسان المراجعين، كما اختتمنا الفعاليات بسحب على الأرقام على عدد من الهدايا يتراوح بين 30 و40 هدية».

وعن المرضى المراجعين للمركز، قالت «منطقة السرة تعتبر الأولى كأعلى تعداد سكاني في منطقة العاصمة الصحية، حيث يزيد عدد السكان بالمنطقة على 39 ألف نسمة، يراجع المراكز بشكل يومي عدد يتراوح بين 800 و1000 مراجع لطب الأسنان والأقسام التخصصية.