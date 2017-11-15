أرناؤوط: هدفنا الرئيسي في مستشفى دار الشفاء العمل على تلبية جميع متطلبات المرضى ومساعدتهم على تحقيق النتائج المرجوة في العلاج



أعلن مستشفى دار الشفاء مؤخرا عن انضمام كل من أخصائي كسور وحوادث وجراحة العظام د.علي جراغ وأخصائي جراحة العظام والمفاصل الصناعية د.طارق رشدي إلى فريق العمل المميز بقسم جراحة العظام في مستشفى دار الشفاء، والذي يسعى دوما لتقديم أفضل رعاية صحية ممكنه لمرضاه ممثلة في طاقمه الطبي ذي الخبرة الواسعة من أطباء، وهيئة تمريضية وفنيين ومزودي الرعاية الصحية على اختلافهم، واستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات المتعارف عليها عالميا بالإضافة إلى أفضل مستوى من الخدمات للمرضى متمثلة في الخدمات المساندة، أجنحة وغرف المرضى، فريق الاستقبال وخدمة العملاء، وغيرها من الخدمات المتكاملة التي تضاهي أفضل تلك المقدمة في أعرق المؤسسات الصحية العالمية.

وعن هذه الانضمامات قال استشاري ورئيس قسم جراحة العظام في مستشفى دار الشفاء د.أحنف ارناؤوط «شهد مستشفى دار الشفاء مؤخرا عددا من الانضمامات المميزة لكادره الطبي تماشيا مع استراتيجية التوسع والريادة التي تنتهجها إدارة المستشفى، ومع كل انضمام جديد ومتميز للطاقم الطبي المحترف في القسم نتطلع دوما لاستغلال هذه الخبرات لخدمة المرضى وتحقيق الهدف الأسمى للمستشفى بأن نقوم بتلبية كل متطلبات المرضى في الكويت ومساعدتهم على تحقيق النتائج المرجوة في العلاج».

يذكر أن د.علي جراغ اخصائي جراحة العظام حاصل على البورد الكندي لجراحة العظام بالإضافة إلى الزمالة الأميركية لكسور وحوادث العظام من جامعة تكساس الأميركية.

ويتخصص د.علي جراغ في تشخيص وعلاج جميع كسور الأطراف العلوية والسفلية بالجسم، إجراء عمليات معقدة لكسور الحوض والورك بالإضافة إلى مراجعة عمليات الكسور غير الناجحة.

ويتميز د.جراغ بعلاج التشوهات العظمية وأمراض عدم التئام الكسور الناتجة عن جراحات سابقة، علاج الهشاشة وكسور الهشاشة المرضية، علاج اصابات وآلام الكتف والركبة بالإضافة إلى علاج آلام الظهر والرقبة وجراحات الأعصاب الطرفية العلوية والسفلية.

من جهة أخرى، فإن د.طارق رشدي هو أخصائي جراحة العظام والمفاصل الصناعية الحاصل على الزمالة المتقدمة في جراحة المفاصل الصناعية من المملكة المتحدة.

ويتضمن السجل المهني للدكتور طارق رشدي تخصصات واسعة فيما يتعلق بعمليات تبديل مفاصل الركبة المعقدة والبسيطة، مناظير الركبة، تبديل مفاصل الفخذ، ويشتهر بعلاج حالات خشونة والتهابات المفاصل، كسور العظام للكبار والأطفال، هشاشة العظام بالإضافة إلى العلاج بالخلايا الجذعية.

وعن انضمامهما لفريق العمل بمستشفى دار الشفاء، عبر كل من د.علي جراغ ود.طارق رشدي عن سعادتهما في أن يكونا قادرين على مساعدة المرضى في الكويت في مجال جراحة العظام والمفاصل الصناعية وتقديم خدمات عالية الجودة من خلال تطبيق أحدث أساليب الطب المبني على الأدلة مع التركيز على رعاية مركزة للمريض والعائلة. كما أكدا على أن بانضمامهما لفريق العمل المميز بالقسم أخذا على عاتقهما مسؤولية الارتقاء بالمستوى التقني والمهني في مجال جراحة العظام لتظل المستشفى بذلك مركزا متميزا لجراحات العظام على مستوى الكويت والمنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن قسم جراحة العظام في مستشفى دار الشفاء يقدم منظومة متكاملة لتشخيص وعلاج مختلف أمراض والاصابات والتشوهات الخلقية للعظام والعضلات، ويعمل في القسم فريق متنوع من جراحي العظام، أطباء التخدير، ممرضين مدربين، أخصائيي العلاج الطبيعي وأخصائيي التثقيف الصحي وجميعهم في سعي دؤوب لتقديم خدمات رعاية استثنائية وخطة علاج خاصة ترتكز على حالة المريض واحتياجاته، كما ان القسم مجهز بأحدث المعدات والتقنيات العالمية إضافة إلى ان جميع العمليات تتم في غرف مصممة خصيصا لعمليات جراحة العظام.