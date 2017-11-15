

دشن وزير الصحة د.جمال الحربي اليوم نظام الحجز الالكتروني لمواعيد مراجعة المرضى للعيادات الخارجية التابعة لمستشفيات منطقة الفراونية الصحية بهدف "تسهيل الاجراءات المتعلقة بالخدمات الصحية".

وقال الحربي في تصريح للصحفيين عقب تدشين هذه الخدمة من مركز الرابية للرعاية الصحية الاولية ان من شأن (النظام الالكتروني احداث نقلة نوعية لجهة سهولة ويسر حصول المستفيد على الخدمات الصحية وتعزيز ثقته في النظام الصحي.

وأضاف ان من شأن (النظام الالكتروني) تقليص الاجراءات وتوفير الوقت والجهد على المرضى والاطباء إذ بات بإمكان المريض حجز موعد المراجعة الكترونيا بدلا من الذهاب الى المستشفى كما يستطيع تغييره في حال الظروف الطارئة.

وأوضح انه سيتم اطلاق هذا النظام الاسبوع المقبل بمنطقة الجهراء الصحية على ان يتم تعميمه على بقية المناطق الصحية في البلاد تباعا انطلاقا من خطة عمل الحكومة.

وذكر ان هذا النظام يترجم التزام وزارة الصحة وحرصها على الاستفادة من التقنيات الحديثة في نظم المعلومات وتطوير اداء النظام الصحي ككل ومواكبة احدث المستجدات في مجال الصحة الالكترونية.