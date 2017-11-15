قال وزير الصحة د.جمال الحربي اليوم ان مشروع مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) يعد ابرز مكونات منظومة الرعاية الصحية للوافدين ونموذج تنموي للشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلاد.

وأضاف الحربي خلال الاحتفال بوضع حجر اساس انشاء اول مشروعات مستشفيات الضمان الصحي بمحافظة الاحمدي ان (ضمان) يأتي ضمن اطار برنامج عمل الحكومة والخطة الانمائية للدولة.

وأوضح ان المشروع المقام على مساحة 793ر36 الف متر مربع بسعة 300 سرير يتكون من اربعة طوابق ويضم اكثر من 70 عيادة خارجية تشمل مختلف التخصصات الطبية والخدمات الطبية المساندة ومراكز التأهيل والعلاج النفسي والصيدليات وخدمات الاسعاف.

وأكد ان المشروع صمم وفق احدث التقنيات والمواصفات العالمية لمعايير واشتراطات منع العدوى وسلامة وامان المرضى وجودة الرعاية الصحية مبينا انه سيتم الانتهاء من انشاء المستشفى بالكامل بحلول عام 2020 "وفقا للخطة التنفيذية الموضوعة".

وذكر ان الرؤية المستقبلية لشركة مستشفيات الضمان الصحي الخاصة بمنظومة الرعاية الصحية ستتضمن افتتاح 12 مركزا صحيا في محافظات البلاد الست الى جانب افتتاح ثلاثة مستشفيات بمحافظات الاحمدي والفروانية والجهراء.

وبين الحربي ان اكثر من مليوني وافد يعملون في القطاع الخاص وعائلاتهم سيستفيدون من خدمات (الضمان) الامر الذي سيخفف من وطأة الازدحام في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الاولية التابعة لوزارة الصحة.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) الدكتور احمد الصالح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان مذكرة التفاهم والقرارات الوزارية حددت سعر بوليصة التأمين التي تشمل الرعاية الاولية والثانوية للوافدين ب130 دينارا كويتيا (نحو 425 دولارا امريكيا مبينا ان "الرعاية الثلاثية ستقدم عبر المستشفيات التابعة لوزارة الصحة".

واضاف الصالح ان "زيادة الضمان الصحي من 50 الى 130 دينارا جاءت بعد دراسة ما هو معمول به في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمؤشرات التنموية المطلوبة من دولة الكويت".

وذكر ان شركة مستشفيات الضمان الصحي ستبدأ في تقديم خدماتها الصحية وفق خطة مقدمة الى وزارة الصحة بداية عام 2018 مبينا ان "الشركة في انتظار اقرار واعتماد الوزارة للخطة التي ستبدأ مطلع العام المقبل بافتتاح اول مركزين صحيين في منطقة الضجيج والفروانية".