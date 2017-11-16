إجراء الجراحات الدقيقة للوافدين في المستشفيات الحكومية نظير رسوم

130 ديناراً رسوم «الضمان» الإجبارية الجديدة للوافد مبدئياً

شركة «ضمان» مسؤولة عن تأسيس وتشغيل المستشفيات وافتتاح أول مستوصف ضمن المشروع قريباً ومركز كل 3 أشهر



إعادة النظر في رسوم الضمان سنوياً عند تجديد الإقامة حنان عبدالمعبود

كشف وزير الصحة د.جمال الحربي عن أن مستشفيات الضمان الصحي ستتبع شركة «ضمان» من حيث التأسيس والكوادر العاملة وكل ما يتعلق بالمستشفيات التي ستمثل قطاع منفصل عن الصحة، متوقعا أن تغطي حوالي مليوني وافد حسب برنامج عمل الحكومة والخطة الانمائية للدولة، مبينا انتهاء المشاريع خلال عام 2020، معلنا قرب افتتاح أول مستوصف من مراكز الرعاية الأولية ضمن 12 مركزا من المتوقع الانتهاء منهم خلال فترة قريبة، مشيرا الى ان المستشفيات ستكون في مناطق الأحمدي والفروانية والجهراء لتخفيف الازدحام عن مدينة الكويت.

وقال الحربي، على هامش الاحتفال بوضع حجر الأساس لأول مستشفيات الضمان الصحي بمنطقة الأحمدي الصحية أمس، ان مستشفيات الضمان لن تكون بها تخصصات دقيقة كالجراحات التخصصية مثل المخ والأعصاب والقلب وستكون بالمستشفيات التابعة للحكومة، وذلك لتخفيف العبء عن خدمات الوزارة، مؤكدا ان هذه الجراحات ستكون برسوم مالية وسيتم تحديدها مع شركة الضمان الصحي.

وأشار الى ان أول مركز صحي لمشروع الضمان الصحي للوافدين سيتم افتتاحه قريبا، ويليه باقي المراكز بمعدل مركز كل 3 أشهر، على ان تكتمل منظومة الرعاية الصحية الخاصة بمستشفيات الضمان الصحي للوافدين عام 2020، لافتا الى وجود رسوم خاصة للخدمات الصحية بمستشفيات ومراكز الضمان الصحي تختلف عن الرسوم المطبقة حاليا في المستشفيات العامة، ودراسة إعادة النظر في وثيقة الضمان الصحي التي يدفعها الوافد سنويا لتجديد الإقامة عند تفعيل مستشفيات الضمان الصحي.

وأضاف أن المشروع من المتوقع انجازه بحلول العام 2020 على مساحة 36793 م2، ويتكون من أربعة طوابق وطابق علوي وسرداب وتبلغ سعته 300 سرير، ويعتبر أحد المكونات الرئيسية لمنظومة الرعاية الصحية للوافدين التي تتولى تنفيذها وإدارتها شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) كنموذج تنموي رائد للشراكة بين القطاعين العام والخاص وضمن برنامج عمل الحكومة والخطة الإنمائية للدولة.

وعن الأقسام الداخلية للمستشفى، قال الحربي انها تضم تخصصات مختلفة وأقساما للعمليات والعناية المركزة وتضم أكثر من 70 عيادة خارجية للتخصصات الطبية المختلفة بما في ذلك الخدمات الطبية المساندة ومراكز التأهيل والعلاج النفسي والصيدلية وخدمات الإسعاف، مع مراعاة تصميم المشروع وفقا لأحدث التقنيات والمواصفات العالمية لمعايير واشتراطات منع العدوى وسلامة وأمان المرضى وجودة الرعاية الصحية.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس ادارة شركة «ضمان» والعضو المنتدب لشركة عربي القابضة الشريك الاستراتيجي في إدارة وتسيير عمل شركة الضمان الصحي صلاح المعوشرجي، ان هذا العمل يهدف الى انشاء منظومة صحية جديدة للوافدين لتقديم رعاية من خلال 3 مستشفيات موزعة على ثلاث محافظات رئيسية وعدد من المراكز الصحية تبدأ العمل تدريجيا من العام القادم وصولا الى 15 مركزا صحيا. واوضح المعوشرجي أن الرسوم ستكون إجبارية وتحددها الدولة ضمن برنامج موضوع لها تحت ضوابط ومعايير دولية والتي قامت بدراسة، واختارت بداية للرسوم 130 دينارا مع بداية تقديم الخدمات، مشيرا الى ان الخدمات الصحية الاضافية للوافدين، والتي ستتم داخل مرافق وزارة الصحة، سيتم دفعها من خلال الشركة بالتعاون مع الوزارة.