حنان عبد المعبود

دشن وزير الصحة د.جمال الحربي أمس في مركز الرابية، النظام الإلكتروني الجديد لحجز مواعيد المرضى بالعيادات التخصصية بالمراكز الصحية والمستشفيات.

وأعلن الحربي في تصريح له ان النظام سيتم تعميمه على باقي المرافق التابعة للوزارة تدريجيا، لافتا الى تطبيقه الأسبوع المقبل بمنطقة الجهراء، موضحا انه سيحدث نقلة نوعية في سهولة تقديم الرعاية الصحية وتعزيز ثقة المرضى والمستفيدين من الخدمات الصحية من خلال تبسيط الإجراءات.

وأضاف ان تدشين هذا النظام يجسد على أرض الواقع التزام وزارة الصحة وحرصها على الاستفادة من التقنيات الحديثة بنظم المعلومات لتطوير أداء النظام، معربا عن ثقته بالعاملين في نظم المعلومات الصحية لمواكبة أحدث المستجدات ضمن برنامج عمل الوزارة والحكومة والخطة الإنمائية للدولة.

وذكر ان النظام الإلكتروني لحجز مواعيد المرضى بالعيادات الخارجية بالمستشفيات من شأنه أن يقلص الإجراءات ويوفر الوقت والجهد على المرضى والأطباء والإدارة ويعتبر إضافة ونقلة نوعية غير مسبوقة من قبل بالملف الإلكتروني بالرعاية الصحية الأولية ونظام الربط الإلكتروني مع المستشفيات.

وأشار الى ان النظام الجديد يغطي مراكز الرعاية الصحية الأولية بمنطقة الفروانية الصحية ومستشفى الفروانية ثم بمنطقة الجهراء الصحية على مدار الساعة وبعد ذلك وفي القريب العاجل سيتم تعميم النظام الإلكتروني للمواعيد على جميع المناطق الصحية التزاما من الوزارة بتطوير نظم المعلومات بجميع خدماتها وقطاعاتها بما ينعكس إيجابيا على جودة الرعاية الصحية التي تأتي على قمة أولويات الوزارة.