حنان عبدالمعبود

قال وزير الصحة د.جمال الحربي ان منصبي الوكيل المساعد للخدمات بالوزارة والوكيل المساعد لقطاع الأدوية أصبحا شاغرين بعد إحالة مجلس ديوان الخدمة المدنية الوكيلين المساعدين د.محمود عبدالهادي ود.عمر السيد عمر الى التقاعد، موضحا انه في المنصب الأول تم تكليف م.عبدالعزيز طشة الرشيدي مدير مكتب الوزير القيام بمهامه بالإضافة الى عمله.

وكشف الحربي في تصريح خاص لـ«الأنباء» عن أن منصب الوكيل المساعد لشؤون الأدوية سيتم تكليف د.ابراهيم هادي القيام بأعماله مؤقتا ولحين عودة د.يوسف الدويري الذي سيتم تكليفه بالمنصب لحين تحديد وكيل مساعد للقطاع وصدور مرسوم خاص به.