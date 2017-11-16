حنان عبدالمعبود عبدالكريم العبدالله

أعلن مدير مستشفى الجهراء د.علي المطيري عن حصول المستشفى على شهادة «الاعتماد الوطني» بجودة الخدمات الصحية، وذلك بعد استيفاء المستشفى جميع شروط الجودة والسلامة.

وذكر المطيري في تصريح صحافي ان هذا جاء بعد زيارة اللجنة العليا للاعتماد الوطني في وزارة الصحة لمستشفى الجهراء، والذين أقروا باكتمال كل الشروط والإجراءات الخاصة بالاعتماد، لافتا الى ان «الاعتماد الوطني» تم بمجهود العاملين بالمستشفى عبر تطبيق كل البرنامج في فترة زمنية محدودة كانت بمنزلة تحد كبير لهم، مشيدا بدعم وزير الصحة د.جمال الحربي لتذليل كل العقبات من أمامنا.

وقال إن برنامج الاعتماد شمل إجراء بحوث ودراسات لقياس ثقافة السلامة والتدريب على معايير منظمة الصحة العالمية للقائمة التنفيذية للجراحة الآمنة وقياس أداء المستشفيات باستخدام المؤشرات العامة والإكلينيكية والتوعية بسلامة المرضى والوقاية من الحوادث، فضلا عن قياس رضا المرضى عن الخدمات الصحية المقدمة لهم.

وأكد على سعي مستشفى الجهراء على ان يكون أفضل المستشفيات في الكويت عن طريق توفير الوسط الملائم في العلاج والارتقاء بالخدمات الصحية وتطبيق كل معايير الجودة والسلامة من خلال التمسك بأخلاقيات وسلوكيات المهنة.