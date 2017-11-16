فرج ناصر

أكد مصدر مسؤول أن وزارتي الصحة والأشغال في انتظار رد إدارة الفتوى والتشريع لحسم تسليم مستشفى جابر الأحمد إلى «الصحة»التي ترفض تسلمه بحجة ان المبنى لاتوجد له شهادة فحص من الادارة العامة للاطفاء والتي تؤكد سلامة إجراءاتها القانونية مثل نظام وقوع الحريق وجهاز الإنذار، في المقابل تؤكد «الأشغال» امتلاكها شهادة «الاطفاء» حيث لا يتم تنفيذ أي مشروع إلا بموافقة الإدارة.

وذكر المصدر ان وزارة الصحة تعذرت بعدم تسلم مبنى المستشفى لعدم مقدرتها في الوقت الحالي على تشغيله، حيث حاولت «الاشغال» تسليم المستشفى الى المسؤولين بوزارة الصحة بعد اجتماعات عقدت مع القيادات، لافتا الى ان الجدل الدائر بين الوزارتين ينتظر فصل «الفتوى» الاسبوع المقبل، لتسليم المستشفى الى الجهة المستفيدة.

وكانت وزارة الأشغال قد انتهت من إنجاز مستشفى جابر الأحمد بالكامل خلال الفترة القليلة الماضية، كما أنها سلمت قسم الأسنان لوزارة الصحة وتم تشغيله.