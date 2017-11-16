حنان عبدالمعبود

نظمت إدارة منع العدوى في وزارة الصحة امس، ورشة عمل عن مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، بحضور وكيل الوزارة د.محمد الخشتي وعدد من الاطباء والاختصاصيين والممرضين.

وقال الخشتي على هامش الورشة، ان فعاليات الورشة تتضمن عرض الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية والتصدي لمقاومة الميكروبات لهذه المضادات، والتي تمثل خطرا كبيرا على الصحة العامة، كما انها تعد تحديا عالميا، وهو ما يعبر عن رؤية إدارة منع العدوى وتشعب مسؤولياتها المتنامية.

وقال الخشتي ان من ضمن التحديات التي تواجه الإدارة هو العمل الدؤوب في الاستقصاء الوبائي لحالات العدوى، فضلا عن الإشراف على تطبيقها والمشاركة في وضع المواصفات القياسية للمنشآت الصحية، وبما يتواكب مع المقاييس العالمية الحديثة، مبينا انها تعمل على توفير مستلزمات التعقيم لجميع مستشفيات ومراكز الوزارة.

وأشار الخشتي الى ان الورشة جاءت بالتزامن مع الاسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية من 13 الى 19 الجاري، مشددا على أهمية مثل هذه اللقاءات في ترسيخ مفاهيم الوقاية والصحة العامة لدى أفراد المجتمع، ومواجهة التحديات والمشاكل الصحية، لاسيما مشاكل تولد سلالات ميكروبية مقاومة للمضادات الحيوية بسبب سوء استخدام تلك المضادات.

بدورها، قالت مديرة إدارة منع العدوى د.مريم الفضلي ان الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية تشكل تحديا عالميا مما يؤدي الى نسب كبيرة من الوفيات والمراضة، حيث ان جل الخطوط الدفاعية للمضادات قد استنزفت، فيما تزداد الميكروبات المقاومة للمضادات ضراوة وشراسة يوما بعد يوم، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود التوعوية للكوادر الطبية.

ونوهت الفضلي الى ان الورشة تهدف الى زيادة الوعي لدى الأطباء والصيادلة واطلاعهم والتزامهم بسياسات المضادات الحيوية والتي جاري إعداد وطباعة النسخة المحدثة منها «2017»، مشيرة الى انه سيتم بث فلاشات إعلانية توعوية في الدوائر التلفزيونية المغلقة بالمستشفيات والمراكز الصحية، بهدف الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية والتقليل من الميكروبات المقاومة.