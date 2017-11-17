البنك نظم مجموعة من المحاضرات للموظفات وعائلاتهن

اختتم بيت التمويل الكويتي «بيتك» بنجاح الحملة التوعوية للوقاية من سرطان الثدي، والتي أطلقها بالتعاون مع مركز الكويت لمكافحة السرطان ومستشفى السلام الدولي على مدار شهر اكتوبر، وذلك انطلاقا من دوره الاجتماعي البارز وحرصه على تقديم كل وسائل المساعدة والدعم للبرامج والخدمات والأنشطة التي تستهدف الارتقاء بالمجتمع وتنمية مجالاته الرئيسية، وفي مقدمتها الصحة.

وشملت الحملة سلسلة متنوعة ومتكاملة من الأنشطة والفعاليات التوعوية داخل البنك وخارجه، بصور وأشكال عدة، منها المشاركة المباشرة في بث الرسائل التوعوية للحملة من خلال توزيع الكتيبات والنشرات التعريفية والورود مع رسائل توعوية تتضمن التعريف بالمرض وطرق الوقاية منه، والتواجد بالمجمعات التجارية ومراكز حيوية لرفع وعي السيدات بهذه الأمراض وضرورة إجراء الكشف المبكر والفحوصات بشكل دوري، وكذلك إلكترونيا عن طريق قنواته على مواقع التواصل الاجتماعي، بسلسلة من العبارات والفيديوهات التوعوية عن المرض واتخاذ أفضل طرق الوقاية منه، هذا بالاضافة الى اللقاءات والندوات التي نظمها «بيتك» لتسليط الضوء على هذا المرض الخطير الذي تتزايد معدلات انتشاره يوما بعد آخر، ويعود معظمها الى نقص التوعية وعدم الفحص المبكر والجهل بمقدمات المرض وأعراضه.

كما نظم «بيتك» مجموعة من المحاضرات لموظفات «بيتك» وعائلاتهن، وأجرى عددا من الزيارات الى بعض المراكز الطبية والعلاجية للتعرف على مدى انتشار المرض ووسائل مقاومته.

وقام فريق «بيتك» بتصوير وتحضير باقة من المواد الإعلامية التي تحمل النصائح والإرشادات للوقاية من مرض سرطان الثدي والتعرف على أسبابه وأعراضه، بهدف نشرها على عدة منصات للجمهور والموظفين، وذلك بالتعاون مع عدد من الأطباء المتخصصين.

ويضع «بيتك» مجال الصحة وخدماتها على رأس أولوياته في مجال المسؤولية الاجتماعية ويبدي كبير الاهتمام والمساهمة في دعم مشاريع الدولة لتعزيز هذا الجانب، حيث استمر «بيتك» في دعم ورعاية العديد من المشاريع والمبادرات في المجال الصحي.