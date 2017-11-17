المطر: البرنامج يهدف إلى توفير الدعم النفسي والترفيهي للأطفال لمساعدتهم على التعافي

أطلق بنك الكويت الوطني برنامج خاصا بمستشفى البنك التخصصي لعلاج السرطان لدى الأطفال، ووحدة الخلايا الجذعية الجديدة التي تم افتتاحها مؤخرا، وذلك بهدف دعم ورعاية الأطفال خلال رحلة علاجهم. ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه في إطار المسؤولية الاجتماعية للبنك ويتضمن مجموعة من الأنشطة الدورية وتشمل إنشاء مكتبة وركنا للقراءة والمطالعة وجلسات قراءة وعرض أفلام وزيارات ونشاطات ترفيهية.

وقالت مساعد مدير عام إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني منال المطر: «إن فكرة هذا البرنامج المخصص للأطفال الذين يتلقون علاجهم في المستشفى، تهدف إلى تكامل خدمة رعاية الأطفال بكل السبل الممكنة، لأن مسؤوليتنا تجاههم لا تقتصر فقط على توفير العلاج وإنما الوقوف إلى جانبهم خلال هذه المرحلة وتوفير الدعم وكل ما هو متاح من سبل ترفيه ووسائل إيجابية للمضي قدما واستعادة ثقتهم من أجل التعافي سريعا».

وأضافت المطر ان بنك الكويت الوطني يضع الاهتمام بالأطفال في مقدمة أولوياته، حيث انطلق مشروع دعم الأطفال مع مستشفى الوطني لعلاج السرطان وتبعه مشروع وحدة العلاج بالخلايا الجذعية، وذلك إلى جانب برامج التعاون والدعم التي يوفرها البنك للمؤسسات التي تعنى بالأطفال على غرار بيت عبدالله وغيرها.

وفي أولى فعالياته ضمن هذا البرنامج، قدم فريق العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني عرضا سينمائيا للأطفال في المستشفى، حيث اختار الأطفال مشاهدة فيلمهم المفضل، حيث سيتم تنظم هذه المناسبة بشكل دوري في إطار برنامج متكامل يخصصه البنك لرعاية أطفال مستشفى بنك الكويت الوطني ووحدة الخلايا الجذعية الجديدة، كما قام فريق العلاقات العامة بدعوة شخصيات محببة للأطفال بزيارتهم والتقاط الصور معهم ومشاركتهم لحظات مسلية. وبدورهم عبر الأطفال عن سعادتهم بهذه الزيارة واستمتعوا بالنشاطات التي أعدتها لهم أسرة الوطني.

ومن أبرز الأنشطة التي يتخللها البرنامج السنوي فعالية «رسالتي» التي تقوم على تسليط الضوء على رسالة الأطباء والممرضات والعاملين في المستشفى تجاه الأطفال. وقد نظم فريق العلاقات العامة في البنك مؤخرا فعالية للفريق الطبي في المستشفى، حيث تخللها مشاركة تجربة الفريق الطبي بواسطة رسائل هادفة إلى تعزيز القيم السامية لدورهم الذي لا يقتصر فقط على الجانب الطبي وإنما يتعداه إلى الجانب الإنساني والنفسي.

كما يتخلل البرنامج تكريم الممرضة المثالية شهريا، وذلك عن طريق لجنة أطباء المستشفى، في خطوة ضمن هذا البرنامج السنوي لتعزيز مفهوم الخدمة الاجتماعية.

ويشار إلى أن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من التزام البنك في مساعدة الأطفال ودعمهم ورفع معهم راية الفرح والأمل معهم من أجل الحياة التي يستحقونها. وقد وفر البنك المستلزمات التي يحتاجها البرنامج من كتب وصالة العرض وأدوات ترفيه ومقاعد ووسائل دعم بما يلبي تطلعات الأطفال ويدفعهم للاستمتاع بهذه النشاطات على اختلافها.

ويذكر ان بنك الكويت الوطني ووزارة الصحة العامة قد افتتحا «وحدة العلاج بالخلايا الجذعية» التابعة لمستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي لعلاج السرطان لدى الأطفال في يونيو الفائت في منطقة الصباح الطبية، وهو المشروع الأول من نوعه في الكويت المخصص لزراعة النخاع للأطفال دون سن الـ16 عاما مجانا، وذلك في مبادرة هي الأضخم على مستوى القطاع الخاص المحلي وتأتي في إطار مشروع توسعة مستشفى البنك التخصصي.