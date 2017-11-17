حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

ترأس وزير الصحة د.جمال الحربي اجتماع لجنة الطوارئ المركزية وإدارة الأزمات بوزارة الصحة، بحضور الوكلاء المساعدين ومدراء المناطق الصحية والإدارات ذات الصلة بالطوارئ، صباح امس، حيث استعرضت فيه خطط الطوارئ واستعدادات المناطق الصحية وبنك الدم وادارتي المستودعات والتجهيزات الطبية، وإدارة الطوارئ الطبية للطوارئ بأنواعها ومستوياتها المختلفة والتدريب على المهام والقيام بالمسؤوليات المناطة بكل جهة وفقا لخطة الطوارئ.

وأكد الحربي على هامش الاجتماع أهمية التدريب على خطط الطوارئ لنقل مهارات الطواقم الطبية والتمريضية والعاملين بالقطاع الصحي وتوفير التجهيزات اللازمة للطوارئ بالتعاون مع القطاعات المختلفة وبالاستعانة بالخبرات التراكمية للتعامل مع الكوارث والحوادث بأنواعها ومستوياتها المختلفة.

كما وجه إلى قيام الجهات المختلفة لتقييم الوضع الحالي والإمكانيات المتاحة للتعامل الفوري مع الطوارئ والحوادث والتواصل المستمر بين لجنة الطوارئ المركزية ولجان الطوارئ بالمناطق الصحية واستدعاء فرق الطوارئ وخطط العمل لمراحل ما قبل المستشفى وداخل المستشفى.

ووجه الحربي بالمراجعة التفصيلية وتحديث خطط الطوارئ على مستوى المستشفيات والمناطق الصحية ومستويات الإدارات المركزية على ان تعرض تقييمها للوضع الحالي من حيث الاحتياجات والامكانيات ومقترحاتها في الاجتماع القادم.

كما اكد الوزير الحربي على اللجنة التنسيق المستمر مع الوزارات والجهات المختلفة بالدولة ووفقا لخطة الطوارئ المركزية ومسؤوليات الجهات المختلفة.