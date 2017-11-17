حنان عبدالمعبود

في تأكيد لما نشرته «الأنباء»، أصدر وزير الصحة د.جمال الحربي حزمة من القرارات جاء في مقدمتها قرار بنقل تبعية إدارة العلاقات الصحية الدولية الى الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتلاه قرار بتكليف مدير مكتب الوزير م.عبدالعزيز طشة الرشيدي بالإضافة الى عمله القيام بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات.

كما أصدر الحربي قرارا بتكليف د.يوسف الدويري للقيام بأعمال وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية، وفي قرار آخر تم تكليف الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة د.ماجدة القطان للقيام بأعمال أمين عام معهد الكويت للاختصاصات الطبية لحين عودته من الإجازة.

وفي قرار آخر، أمر الوزير بندب د.منيرة الغانم لوظيفة رئيس قسم تطوير الأداء المهني بالإدارة الفنية.

واختص مدير مكتب التنمية الصحية د.شيخة الهاجري بقرارين الأول قضى بضمها الى عضوية اللجنة الدائمة للمؤتمرات الطبية، والآخر ضمها الى اللجنة الدائمة لتنسيق البحوث الطبية والصحية.