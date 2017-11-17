حنان عبدالمعبود

أعلنت وزارة الصحة عن انطلاق أنشطة مؤتمر الكويت الثالث لطب أعصاب الأطفال ومؤتمر التعاون الخليجي الثالث لطب الصرع اللذين تنظمهما وزارة الصحة ويتخللهما اللقاء الكويتي ـ اللبناني التاسع لطب الصرع يوم غد السبت وتستمر الانشطة لمدة ثلاثة أيام على فترتين صباحية ومسائية وذلك في فندق الريجنسي.



من جانبها، قالت رئيسة وحدة أمراض الجهاز العصبي عند الأطفال في مستشفى الصباح ورئيسة المؤتمر د.أسماء الطواري ان المؤتمر يحمل عنوان «اضطرابات الجهاز العصبي من الطفولة إلى البلوغ»، حيث إن كثيرا من الأمراض تبدأ في مرحلة المواليد والطفولة وتمتد الى البلوغ وما بعد هذه المرحلة الرعاية الطبية والصحية مهمة في عدم الانقطاع، لذا اجتماع شريحة طب الأطفال بشريحة بطب الكبار في هذا المؤتمر غاية في الأهمية لرفع مستوى الخدمة الصحية، حيث يغطي سلسلة مهمة من المحاور والمسائل العلمية التي تهم شريحة كبيرة من الأطباء، مضيفة في تصريح صحافي أن المؤتمر سيعرض لآخر المستجدات فيما يتعلق بالأمراض العصبية الوراثية المستعصية وينظر في التطور الحاصل في مجال العلاج الجيني لهذه الأمراض والتي ينعقد عليها الأمل الكبير في التعافي.



وكشفت الطواري أنه ضمن أحد محاور المؤتمر سيتم التطرق إلى التطور في مجال المحاكاة الالكترونية للخلايا العصبية لتوظيفها في التشخيص والمساعدة على التغلب على الصعوبات الحركية، مضيفة أن محاور المؤتمر تدور حول مواضيع مختلفة منها: جلطات الدماغ، التهابات الدماغ المناعية، التصلب العصبي المتعدد عند الأطفال، أمراض الأعصاب والعضلات، اضطرابات التمثيل الغذائي المؤثرة على الجهاز العصبي، الصرع وأحدث طرق علاجه الدوائية والجراحية.



وبينت أن المؤتمر يستقطب ثلة من أهم المتحدثين من كندا وبلجيكا واسبانيا وتركيا ولبنان والسعودية وعمان والإمارات والبحرين، كما سيكون هناك متحدثون من الكويت، ويستهدف المؤتمر شريحة كبيرة من الأطباء تشمل أطباء الأطفال وأطباء الرعاية الأولية وأطباء الباطنية وأطباء المخ والأعصاب وأطباء جراحة المخ والأعصاب وأطباء البورد الكويتي في التخصصات ذات الصلة، إضافة إلى الهيئة التمريضية وفنيي فسلجة المخ والأعصاب بل وطلبة كلية الطب أيضا.



وقالت الطواري إن المؤتمر يتمتع بالثراء المعرفي إذ يتضمن إلى جانب الورقات العلمية ورش عمل تستقطب كل الفئات والتخصصات منها ورشة تخطيط للدماغ وورشة لقراءة أشعة الرنين المغناطيسي، ويصاحب المؤتمر معرض لعرض الأجهزة الطبية الحديثة في عالم الطب ويشمل شركات الأدوية، والاستشارات الصحية ايضا.



واشارت الطواري في ختام تصريحها أن المؤتمر مسجل ضمن برنامج التعليم المستمر وسيحصل الأطباء المشاركون على 22 نقطة ضمن سلم النقاط المعتمد.