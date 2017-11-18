عبدالكريم العبدالله
وافقت وزارة المالية على طلب وزارة الصحة التمديد 3 أشهر لمشروع تقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين «عافية» بقيمة 20.53 مليون دينار خصما من ميزانية السنة المالية 2017/ 2018.
حرصا على اقتصار إجراءات طرح المناقصة والترسية والتعاقد مع المناقص الفائز، وكذلك فترة التجهيز بعد توقيع العقد، والذي يستغرق مدة أكثر من 3 أشهر وهي مدة آخر تمديد تمت الموافقة عليه من قبل وزارة المالية لحين استكمال إجراءات الطرح والترسية.
هذا وخاطبت «الصحة» الجهاز المركزي للمناقصات لطرح المناقصة الجديدة والتي تحتاج إلى وقت طويل.