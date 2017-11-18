حنان عبدالمعبود

تحت شعار: «الاشكال المختلفة للانسداد الرئوي المزمن» احتفل العالم يوم 15 نوفمبر باليوم العالمي للانسداد الرئوي للعام 2017، وبهذه المناسبة نظم المكتب الاعلامي بوزارة الصحة ورشة عمل للسادة أطباء الجهاز التنفسي والصدر وأطباء مراكز الرعاية الصحية الأولية وحضرها أكثر من 60 طبيبا ومنحت ثلاث نقاط للتعليم الطبي المستمر.

وذكرت د. غالية المطيري، رئيس المكتب الاعلامي أن ورشة العمل تهدف الى تزويد الأطباء بأحدث المستجدات العلمية عن طرق تشخيص وعلاج الانسداد الرئوي المزمن، ولقد تضمنت الورشة عدة محاضرات ألقاها كل من د. فهد الغملاس، استشاري الأمراض الباطنية والصدرية ود. عبدالله المطيري، استشاري الأمراض الصدرية، كما شملت الورشة عرضا لعدة نماذج مرضية من الانسداد الرئوي وكيفية التعامل مع كل حالة باشراف خبراء من المملكة المتحدة.

ونوهت د. المطيري الى أن الورشة قد مزجت بين الخبرات الوطنية والخبرات الأجنبية لمساعدة الأطباء على عدة تجارب دولية ومحلية في كيفية ادارة مرض الانسداد الرئوي المزمن.

وأضافت د. المطيري أن الانسداد الرئوي المزمن يعتبر من أكثر أسباب الوفيات انتشارا على مستوى العالم فلقد تسبب تبعا لاحصاءات منظمة الصحة العالمية في 5% من حالات الوفاة العالمية في العام 2005 وبالرغم من ذلك يوجد نقص كبير في مستوى الوعي بين الجمهور بهذا المرض.

وأشارت المطيري الى أن استخدام التبغ بكل أشكاله هو السبب الرئيسي لحدوث هذا المرض مما يستدعى دمج الحملات التوعوية الخاصة بمنع التدخين مع التوعية الصحية عن الانسداد الرئوي، ولذلك سوف يقوم المكتب الاعلامي بإقامة يوما توعويا مفتوحا عن مرض الانسداد الرئوي بالتعاون مع رابطة أطباء وجراحي الصدر الكويتية يوم السبت 25 نوفمبر بالأڤنيوز من الساعة 10 صباحا الى 10 مساء بغرض نشر الوعى عن طرق الوقاية من المرض وتسليط الضوء على أهمية التشخيص المبكر والعلاج وأهمية الامتناع عن التدخين.