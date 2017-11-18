حنان عبدالمعبود ـ عبدالكريم العبدالله

اعلن مدير المركز الوطني للمعلومات الصحية بوزارة الصحة د.فهد الخليفة عن افتتاح مؤتمر الكويت الدولي للمعلومات الصحية يوم الاحد المرافق ١٩ من الشهر الجاري بفندق الجميرة شاطئ المسيلة، مشيرا الى انه سيستمر لمدة ثلاثة أيام تحت رعاية وزير الصحة د. جمال الحربي وبحضور د. محمد الخشتي وكيل وزارة الصحة.

واعتبر د.الخليفة هذا المؤتمر ملتقى للمعنيين بنظم المعلومات الصحية، وذلك لتبادل الخبرة في مجال وضع السياسات المستندة إلى نظام المعلومات الصحية من خلال توفير فرص التعليم المستمر وفرص التواصل، مبينا ان المؤتمر يتطلع لدمج الحديث في تكنولوجيا المعلومات مع العلوم الصحية إلى جانب الموضوعات المتعلقة بتشكيل وتصميم وتطوير وتكامل وإدارة نظم المعلومات الصحية.

واضاف: يتناول المؤتمر عدة موضوعات رئيسية، وهي أفضل الممارسات في نظم وإدارة المعلومات الصحية، والدروس المستفادة والخبرات من المنظورات المحلية والخليجية والعالمية، وأثر نظام المعلومات الصحية على إدارة وسياسات الصحة.

وقال: تأتي أهمية المؤتمر في توفير فرصة فريدة للاطلاع وتبادل الخبرات حول أحدث التطورات في أنظمة المعلومات الصحية القائمة، ووضع السياسات وتقديم أفضل الممارسات المهنية والخبرات المبتكرة في مجال نظم المعلومات الصحية، وحضور نخبة من الخبراء في هذا المجال من المكتب الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية بجنيڤ والمدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي وممثلين من جامعات بريطانيا وأميركا وكوريا وماليزيا وسلطنة عمان ومشاركين على المستوي الوطني، كما سيحظى المؤتمر برعاية وزير الصحة ودعم من السيد د.محمد الخشتي لإنجاحه وتذليل الصعوبات حتى يتم إصدار توصيات نرجو الاستفادة منها وذلك للوصول للهدف الأسمى وهو تحسين الرعاية الصحية من خلال تحسين نظم المعلومات الصحية.

من جانبه، قال د. عبدالله العجيل مراقب الإحصاءات الصحية والحيوية ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر بأن رسالة المؤتمر هي تبادل الخبرات ومناقشة التحديات، والتنمية، والحلول المتكاملة والعملية، فضلا عن المنتجات الجديدة والنتائج والنهج للاستفادة من استخدام نظم المعلومات والتقنية في مجال الرعاية الصحية.

واشار الى ان المؤتمر يستهدف كل المهتمين بنظم المعلومات وخاصة رؤساء الإدارات الطبية والإدارية بوزارة الصحة والمدراء ونوابهم في جميع المستشفيات العامة والتخصصية ورؤساء لجان الوفيات والمضاعفات في جميع المستشفيات الحكومية ورؤساء أقسام السجلات الطبية والوحدات الإحصائية في جميع المستشفيات في القطاعين الحكومي والأهلي والمهنيين والطلاب المهتمين بإدارة المعلومات الصحية.

وبين انه يشمل نطاق المؤتمر موارد المعلومات الطبية والصحية وكذلك الحيوية الطبية (السجلات الطبية للمرضى، والأجهزة، والمعدات، والبرمجيات، والأدوات) والاستفادة المثلى من المعلومات في المجال الصحي وإدارة واستخراج البيانات، والتصور الحاسوبي والذكاء الصناعي للتشخيص بمساعدة الكمبيوتر، واخيرا وليس بآخر تطوير التطبيقات الجديدة في مجال نظم المعلومات الصحية.