بدء مقابلات الأطباء للقبول بالبورد للعام القادم 10 ديسمبر المقبل

حنان عبدالمعبود

أكد أمين عام معهد الكويت للاختصاصات الطبية د.ابراهيم هادي ان هناك عددا كبيرا من البرامج في المعهد يصل الى 19 برنامجا مفتوحا في الوقت الحالي، ومنها برامج طب الأطفال والأعصاب، لافتا الى أن هناك 6 أو 7 أطباء اعصاب مبتعثين الى أميركا الشمالية، مشيرا الى وجود خطة موحدة للعمل تتضمن استقبال عدد من طلبات الأطباء ودراسة الزيادة سنويا، وهناك برنامج جديد ستتم اضافته العام المقبل وهو برنامج مبادئ الجراحة والذي يتبع برنامج الجراحة العامة.

وكشف د.ابراهيم هادي في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن ارتفاع معدل القبول في برامج البورد الكويتي في «كيمز» بنسبة 100%، موضحا ان هذه النسبة بدأت منذ عام 2016 بقبول 200 طبيب، وتضاعف العدد في 2017 الى 400، متوقعا ان هذا العام سيشهد تضاعف عدد المقبولين ايضا، مشيرا الى ان الميزانية الخاصة بالمعهد في طور الزيادة، معلنا في الوقت نفسه عن بدء مقابلات الأطباء للقبول بالبورد للعام القادم يوم العاشر من ديسمبر المقبل، مبينا ان باب القبول سيفتح لمدة أسبوعين فقط.

ولفت الى ان الاقبال على البورد الكويتي زاد كثيرا خاصة بعد الحصول على الاعتراف، ونعمل على زيادة عدد الكراسي، والذي يجب ان تواكبه زيادة في عدد المتدربين، وان يكون مقرونا بكلفة مالية عالية، مشيرا الى انه تم طلب زيادة الميزانية، الامر الذي يدعمه وزير الصحة، مضيفا: «لدينا احصائية ومقارنة توصلنا من خلالها الى أن الأفضل هو زيادة الميزانية وبالتالي زيادة الأطباء في البرامج التدريبية والتقليل من البعثات».

وأوضح أن الأطباء بدأوا في الاتجاه الى عدد من البرامج التي كان يعد من النادر الاتجاه لها مثل المختبرات من باثولوجي، ومايكروبايولوجي، وعلم الأحياء الاكلينيكية الدقيقة وعلم التشريح والخلايا، وهذه التخصصات كانت في السابق نادرة ومع اتاحة الفرصة للأطباء لأخذ دورات اختيارية أثناء سنة الامتياز، بدأوا ينضمون اليها كدورة اختيارية ويقومون بتقييمها لمدة شهر فيجدونها برامج جيدة وبالتالي يلتحقون بها.

وقال هادي خلال إنابته عن وزير الصحة في افتتاح المؤتمر الثالث لطب أعصاب الأطفال في الكويت، ومؤتمر الصرع الثالث لدول مجلس التعاون الخليجي، والاجتماع التاسع للصرع اللبناني ـ الكويتي ان وزارة الصحة أولت اهتماما بالغا بالخدمات الصحية وعملت على دعمها وتطويرها، مبينا ان دعم المؤتمرات واللقاءات العلمية يشكل ثقلا لتحفيز الأطباء والعاملين بالجسم الطبي لتقديم الافضل.

وبين ان مؤتمر الكويت الثالث لطب أعصاب الأطفال ومؤتمر التعاون الخليجي الثالث لطب الصرع يعد لبنة لبناء الصرح الطبي بالكويت ويعكس اهتمام الوزارة بالتعليم الطبي المستمر وتطوير الاداء الفني والمهني لتأهيل واعداد الأجيال الجديدة من الأطباء المختصين، ما يتيح الفرصة لتبادل التجارب والخبرات ليصب في مصلحة المرضى.

من جانبها، قالت رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر استشاري اطفال وأمراض الجهاز العصبي وطب الصرع رئيس وحدة امرض الجهاز العصبي عند الأطفال بمستشفى الصباح د.أسماء الطواري: منذ الستينيات كانت الكويت بوابة الخليج، ومؤتمرنا هذا هو الثالث لعلم الأعصاب في الكويت، وعنوانه «الاضطرابات العصبية من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ»، تلك الاضطرابات التي تبدأ في مرحلة الطفولة، وتمتد إلى المراهقين والبلوغ، مثل الصرع، واضطرابات الحركة، واضطرابات المناعة الالتهابية، والأمراض العضلية العصبية.