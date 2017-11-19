حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

كشف مدير مستشفى الفروانية د. مهدي الفضلي عن حصول مستشفى الفروانية على «الاعتماد الوطني» في جودة الخدمات الصحية.

وبين الفضلي في تصريح صحافي انه تم اجتياز التقييم بجهود جميع العاملين في المستشفى من جميع الكوادر سواء الكادر الطبي او التمريضي او الاداري وحتى الفني، خاصة ان الجميع امتاز خلال العمل بروح الفريق الواحد من خلال العمل الجماعي لاسيما ان اعضاء فريق التدقيق من الهيئة الكندية اثنى على الجهود التي يعمل بها المستشفى.

واشار الى انه يتم التركيز على عدة مهارات ادارية في المستشفى لتطوير اداء العمل ومنها إدارة الوقت لتحديد الاولويات والتخطيط الفعال، اضافة الى التفويض حيث يتم تفويض بعض المسؤوليات لزيادة انتاجية العمل، ناهيك عن التواصل حيث يكون التواصل الفعال لتحسين العلاقات بين العاملين فيما بينهم وبين المراجعين، والتحفيز من خلال تحفيز العاملين لتطوير الاداء المؤسسي في المستشفى.

واعلن عن ان مستشفى الفروانية بصدد اختيار الموظف المثالي في شهر ديسمبر من نهاية كل عام، حيث يكون الاختيار من كل الاقسام الطبية والفنية والادارية وتقدم للموظفين شهادات تقدير وجوائز، وذلك من شأنه ان يدفع بالموظفين لتطوير الاداء في حفل يقام خلال شهر يناير المقبل.