حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

أعلن مدير ادارة التدريب والتطوير في وزارة الصحة محمد الفضلي عن اقامة دورتين تدريبيتين في «الإدارة» لأصحاب الوظائف الإشرافية والقياديين في الوزارة، تبدأ اليوم ولمدة اسبوع، حيث يشارك فيهما 34 موظفا من مختلف المسميات الوظيفية.

وذكر الفضلي في تصريح صحافي ان الدورة الأولى، وهي برنامج «اعداد مدرب»، التي تضم 16 مشاركا تهدف الى اعداد مدربين وإكسابهم مهارات التدريب الفعال وفق معايير التدريب المعتمدة في قطاع التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وتتمثل محاورها الأساسية بالاحتياجات التدريبية والأهداف التدريبية وأساليب ووسائل التدريب ومهارات تقديمه.

وأضاف: اما الدورة الثانية، التي سيشارك بها 18 مرشحا هي برنامج «التجربة اليابانية» في «الادارة»، والتي تهدف الى تزويد المشاركين بأساليب الإدارة «اليابانية» في ترشيد الإنفاق والتعرف على استراتيجية الادارة اليابانية لتحقيق نسب عالية من الأداء الفعال رغم صعوبة الظروف الاقتصادية.

واكد ان هذه الدورات التدريبية تأتي في ظل السياسة التي تتبعها وزارة الصحة للارتقاء بالمستوى الوظيفي والتنمية البشرية لموظفي الوزارة، مشيرا الى استمرار ادارة التدريب والتطوير بعمل الدورات التدريبية لموظفي الوزارة للارتقاء في العمل مما يعود بالنفع على تقديم الخدمات الصحية لجميع مرافق الوزارة.