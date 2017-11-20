الدخيل: تقييم المعلومات الصحية الخاصة بالشراء الموحد للمستلزمات الطبية

حنان عبدالمعبود

قال وكيل وزارة الصحة بالانابة د.محمد الخشتي ان مؤتمر الكويت الدولي للمعلومات الصحية يهدف لتطوير وتحسين الخدمات الصحية ومحاوره تسلط الضوء على احدث الاتجاهات والمنتجات والخدمات في مجال الصحة الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا حرص الوزارة على تبادل الخبرات والمعلومات مع الخبرات المتخصصين فضلا عن مناقشة التحديات وسبل التنمية.

وأضاف في كلمته نيابة عن الوزير د.جمال الحربي: علينا جميعا مواكبة المنتجات الجديدة ومتابعة نتائجها للاستفادة من استخدام نظم المعلومات وتقنياتها بالشكل الصحيح بهدف انجاز الخطة الصحية والارتقاء بالقطاع الصحي وتطويره تنفيذا للخطة التنموية الخمسية.

من جهته، قال مدير عام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي سليمان الدخيل ان التقدم الذي يشهده العالم اليوم بتكنولوجيا وتقنية المعلومات والاتصالات اصبح حافزا كبيرا لمقدمي الخدمات الصحية لتطوير المعلومات الصحية الالكترونية وتوظيف هذه المعلومات الطبية لخدمة المريض.

واضاف الدخيل في كلمة له اثناء حفل الافتتاح ان تقديم رعاية صحية ذات جودة عالية وسريعة دون اخطاء طبية مع تخفيض التكاليف هو ما تسمو اليه خطط مجلس التعاون الخليجي الخاصة بالتنمية المستدامة.

وذكر ان التطور في المعلومات الصحية بدأ بالتزامن مع التطور التكنولوجي لتقنية المعلومات والاتصالات قبل اكثر من خمسة عقود الى ان وصل حاليا الى تقنية الملف الالكتروني المرتبط مع عدة انظمة داخل المستشفيات مثل الاشعة والصيدلية، متمنيا الوصول الى تقنية استخدام البطاقة الطبية الذكية للمريض.

وأوضح في تصريح على هامش المؤتمر ان المشاركة في مؤتمر الكويت الدولي للمعلومات الصحية تأتي بهدف تقييم ما يقدمه مجلس الصحة لدول مجلس التعاون فيما يخص المعلومات الصحية الخاصة بالشراء الموحد للأدوية والاجهزة والمستلزمات الطبية أوالتسجيل الدوائي حيث هناك 2000 منتج طبي مسجل ومرخص في جميع دول المجلس التعاون.

وبين ان مجلس الصحة لدول مجلس التعاون يدعم برنامج فحص العمالة الوافدة للتأكد من مدى سلامتها الصحية للعمل بدول مجلس التعاون الخليجي حيث يتم فحص نحو مليوني وافد سنويا يأتون للعمل بدول مجلس التعاون.

من جانبه، بيّن رئيس المؤتمر ومدير المركز الوطني للمعلومات الصحية بالوزارة د.فهد الخليفة ان المؤتمر يتناول آخر المستجدات بمجال الصحة الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات ومؤشرات اهداف التنمية المستدامة للفترة من 2015 حتى 2030، لافتا ان المؤتمر يهدف الى بناء جسور المعرفة العلمية والقدرات الوطنية مع المتخصصين من مختلف الدول للوصول الى حلول ناجعة للمشكلات التي تواجه المعلومات الصحية من حيث الدقة والجودة والشمولية والتوقيت الذي يساعد صانعي القرار باتخاذ قرارات مبنية على ادلة.